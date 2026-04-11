"오늘도 참 잘했어요" 유인나, '후라이드참잘하는집' 전속 모델 발탁

배우 유인나. '후라이드참잘하는집'

배우 유인나가 치킨 전문 프랜차이즈의 전속 모델로 활약한다.

JG STAR는 11일 배우 유인나가 '후라이드참잘하는집'의 전속모델로 발탁됐다고 밝혔다.

'후라이드참잘하는집' 측이 공개한 3종 이미지 속 유인나는 "오늘도 참 잘했다"라는 대표 슬로건과 함께 특유의 따뜻한 눈빛과 상큼한 표정으로 밝고 사랑스러운 무드를 자아냈다.

치열한 하루를 보낸 고객들에게 '참 잘한 나를 위한 확실한 보상'으로 치킨을 제안하는 유인나의 모습은 보는 이들에게 공감과 힐링을 전한다.

배우 유인나. '후라이드참잘하는집'

'후라이드참잘하는집' 브랜드 관계자는 "유인나는 연기, 예능, 진행 등 다방면으로 활약하며 전 세대의 사랑을 받고 있는 배우"라며 "유인나의 사랑스러운 매력과 마음을 녹이는 달콤한 목소리는 지친 일상 속 고객들에게 다정한 위로를 건네려는 이번 캠페인 방향성에 완벽히 부합한다"고 평가했다.

이어 "앞으로 유인나와 함께 대중에게 친근하게 다가가면서도, 긍정적인 브랜드 이미지를 더욱 강화할 것"이라며 모델 선정 이유와 목표를 밝혔다.

한편, 유인나는 최근 넷플릭스 시리즈 '월간남친' 특별출연을 통해 배우로서 견고한 존재감과 비주얼, 뛰어난 패션 소화력을 선보이고 있다.

올해 그녀의 활약으로는 웹예능 '유인라디오'부터 CJ온스타일의 모바일 라이브 '겟잇뷰티', 채널A '탐정들의 영업비밀', ENA '스위치 마이 홈', tvN '히든에이지: 시간도둑을 찾아라'까지 MC로도 종횡무진하며 자타공인 '올라운더'의 입지를 굳건히 하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지