美-이란 대표단, 이슬라마바드 도착…협상 개시 여부에 전 세계 촉각

미국과 이란의 종전 협상이 임박한 상황에서 양국 대표단이 협상장인 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착했다.

로이터 통신은 11일(현지시간) 미국 대표단이 종전 협상을 위해 이슬라마바드에 도착했다고 보도했다. 로이터 통신의 파키스탄 소식통에 따르면 이번 협상에 참여하는 미국 고위 당국자들을 태운 미국 정부 전용기가 이날 이슬라마바드에 착륙했다. 중국 신화통신도 이날 오전 이슬라마바드 인근인 누르칸 공군기지에 미국 대표단이 도착했다고 보도했다.

밴스 미국 부통령(왼쪽)과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장. 로이터신화연합뉴스

이번 미국 대표단에는 JD 밴스 미국 부통령을 포함해 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등이 포함됐다. 이들과 종전을 논의할 이란 측 협상단은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등으로 구성됐다. 이란 대표단은 전날 밤 이란 민간항공사인 메라즈항공 비행기를 이용해 이슬라마바드에 도착했다.

협상 중재로 나선 파키스탄도 양국 대표단을 영접하는 데 적극적으로 나섰다. 파키스탄의 실질적 최고 권력자로 알려진 아심 무니르 국방군 총사령관은 이샤크 다르 부총리 겸 외무장관, 사르다르 아야즈 사디크 의회 의장, 모흐신 나크비 내무장관 등과 함께 입국한 이란 대표단을 맞았다. 이란 외무부도 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 전날 밤 키어 스타머 영국 총리로부터 파키스탄의 중재 노력을 지지한다는 전화를 받았고, 유럽 국가들이 이번 협상을 지지한다며 중재 의지를 드러냈다.

미국과 이란 휴전 대면협상이 열리는 파키스탄 이슬라마바드에 배치된 보안 병력들. 로이터연합뉴스

양국 대표단이 모두 현지에 도착한 만큼 협상도 조만간 시작될 것으로 보인다. 다만 협상이 대표단이 대면한 채로 이뤄질지는 아직 알 수 없다. AFP통신은 이번 회담에 대해 양국 대표단은 별도 회의실에 들어가고, 파키스탄 측이 양쪽을 오가면서 양국 제안을 전달하는 방식의 간접 회담으로 진행될 것으로 예상했다.

협상 개시 전까지 진통도 있을 것으로 보인다. 앞서 10일 갈리바프 의장은 이스라엘과 레바논 간 휴전, 동결된 이란 자산 해제가 협상에앞서 반드시 선행돼야 한다고 요구했다.

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