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기획예산처 "추경 신속집행…2주 단위 상황 점검"

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재정집행 점검회의…신속집행 사업의 85% 상반기 집행 방침

기획예산처는 국회 본회의를 통과한 추가경정예산의 집행에 곧바로 착수한다.

특히 '신속집행 사업'(10조5천억원) 가운데 85%를 상반기에 집행한다는 방침이다.

기획예산처 현판. 기획예산처 제공
기획예산처 현판. 기획예산처 제공

기획예산처는 11일 긴급 재정집행 점검회의를 열어 이같은 '추경 신속집행 추진계획'을 점검했다고 밝혔다.

이번 추경 26조2천억원 가운데 신속집행 대상은 10조5천억원 규모로, 이 가운데 85% 이상을 상반기에 집행하기로 했다.

고유가 피해지원금, 에너지바우처, 대중교통비 환급 등이다.

특히 고유가 피해지원금은 1차(4월27일)와 2차(5월18일) 지급 일정에 맞춰 국고보조금의 80%를 사전에 지방정부에 교부해 차질 없는 집행을 지원하기로 했다.

산업지원 측면에서는 나프타(납사) 대체수입 지원 기업을 이달 중 선정하고, 석유 비축사업도 상반기 내 전액 출자를 완료해 비축유 적기 구입을 뒷받침할 계획이다.

임기근 기획처 차관은 "재정은 편성보다 집행 과정에서 정책 효과가 결정된다"며 "재원이 현장에서 실제 효과로 이어질 수 있도록 집행 상황을 끝까지 점검하겠다"고 밝혔다.

기획처는 2주 단위로 집행 상황을 점검할 예정이다.

<연합>


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