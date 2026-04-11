'아르테미스 2호' 지구 귀환…샌디에이고 인근 바다에 착수

유인 우주탐사선 '아르테미스 2호(Ⅱ)'가 달 탐사를 마치고 지구로 귀환했다.



미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면 10일(현지시간) 오후 8시 7분(미 동부 시간 기준) '아르테미스 Ⅱ'의 유인 캡슐인 오리온이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수했다.

'아르테미스Ⅱ' 우주비행사를 데려가기 위해 파견된 헬리콥터. AP연합뉴스

지난 1일 플로리다주 케네디 우주 센터에서 발사된 지 열흘 만이다.



'아르테미스 2호'는 그간 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 인간의 눈으로 달의 다양한 모습을 관측했고, 앞으로의 심우주 탐사를 위한 발판을 마련했다.



이번 귀환으로 1972년 12월 '아폴로 17호' 이후 50여년 만에 처음으로 달에 다녀온 인류라는 기록도 세우게 됐다.



우주비행사들의 건강 상태는 아직 확인되지 않았다.



미 해군이 오리온 캡슐에 접근해 우주비행사들을 꺼낸 뒤 MH-60 씨호크 헬기를 통해 존 P.머사 군함으로 이송할 예정이다.



이곳에서 건강 상태를 확인하고 휴스턴의 NASA 존슨 우주 센터로 이동하면 귀환이 마무리된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지