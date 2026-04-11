방탄소년단, 英 싱글차트 3곡 동시진입 유지…로제 '아파트' 재진입

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 정규 5집 '아리랑(arirang)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 3주 연속 톱20에 들었다.

10일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 '스윔'은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(10~16일) 18위를 차지했다.

방탄소년단. 사진 = 빅히트 뮤직 제공

해당 곡은 2주 전 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.

오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.

이와 함께 '아리랑' 오프닝 트랙인 '보디 투 보디(Body to Body)'는 이번 주에 72를 차지하며 3주 연속 진입했다. '아리랑'의 또 다른 수록곡인 '2.0'이 이번 주에 94위로 새로 진입했다. 방탄소년단은 이에 따라 이번 주에도 오피셜 싱글 차트에 동시에 3곡을 올려놨다.

2주 전 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 '아리랑'은 지난 주 4위를 거쳐 이번 주에 5위를 차지하며 역시 3주 연속 톱5를 기록했다. 방탄소년단은 '아리랑'으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든(GOLDEN)'이 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 1계단 상승한 22위를 차지했다. 해당 차트에 42주째 머물렀다. 특히 '골든'은 최근 미국 '제 98회 아카데미 시상식'에서 주제가상을 받은 만큼, 당분간 순위권을 지킬 것으로 보인다.

헌트릭스의 또 다른 곡인 '테이크 다운' 역시 6계단 상승해 81위에 걸렸다. 해당 차트 10주째 진입이다. 극 중 헌트릭스의 라이벌 그룹인 '사자 보이즈'의 '소다팝'은 13계단 역주행해 74위다. 이 차트에 통산 21주째 들어왔다. 이에 따라 이번 주에도 '케이팝 데몬 헌터스' OST 3곡이 동시 차트인했다.

K팝 간판 걸스룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제와 미국 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 협업곡 '아파트(APT.)'는 여전히 강력한 뒷심을 발휘하며, 이번 주 싱글차트에 80위로 재진입했다. 해당 차트에 통산 67주째 머물렀다.

<뉴시스>

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