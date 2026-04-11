기름값 2000원 넘자…3500만명, 최대 60만원 받는다

“3만원만 넣어주세요.”

3500만명 대상 지원 추진. 기름값 2000원 시대, 일상의 선택이 바뀌고 있다. 뉴스1.

주유기 숫자가 ‘틱틱’ 소리를 내며 빠르게 올라간다. 그걸 바라보던 운전자의 눈이 잠깐 흔들린다. 예전 같으면 아무 생각 없이 “가득이요”라고 말했을 텐데, 요즘은 입이 먼저 멈춘다. 잠깐의 망설임 끝에 나오는 말은 하나다.

리터당 가격표 앞자리가 바뀐 뒤부터, 출근길 풍경이 달라졌다. 단순히 숫자가 오른 게 아닌 사람들이 기름을 넣는 방식 자체가 바뀌고 있다.

11일 한국석유공사 오피넷에 따르면 이번달 기준 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 약 2000원 안팎에서 형성돼 있다. 지난달 2000원을 넘어선 뒤, 이달 들어서는 이 가격대가 일상적인 수준으로 유지되는 흐름이다.

단순한 숫자 변화가 아니다. 주유소 방문 자체가 지출을 처음부터 다시 계산해야 하는 순간이 됐다. ‘2000원’이라는 기준선은 서민들의 이동과 소비 방식을 동시에 압박하기 시작한 지점이다.

◆저소득층 타격 2배…통계가 보여준 구조

국가데이터처에 따르면 2024년 기준 가구당 연간 에너지 지출은 약 120만~150만원 수준으로 집계됐다. 문제는 소득 대비 비율이다. 저소득층의 에너지 지출 비중은 고소득층보다 2배 이상 높은 구조를 보인다.

같은 기름값 상승이라도 체감 충격이 전혀 다르다. 실제 생활에서는 외식과 여가를 줄이고, 필수 소비까지 조정하는 방식으로 즉각적인 변화가 나타난다.

기름값 상승은 여기서 끝나지 않는다. 물류비를 밀어 올리며 식료품과 외식 가격까지 자극하는 구조로 이어진다. 서민 체감 물가 전반에 ‘도미노 압박’이 발생하는 이유다.

◆3500만명 대상…‘차등 지급’ 윤곽

이 같은 고유가 충격을 완화하기 위해 정부는 ‘고유가 피해지원금’ 지급 방안을 추진 중이다. 건강보험료 기준 소득 하위 70%에 해당하는 약 3500만명이 대상이다. 국민 10명 중 7명 수준에 해당하는 규모다.

지원금은 지역별 여건을 반영한 차등 지급 방식이 검토되고 있다. 이동 거리와 생활 인프라 격차를 고려하는 방안이 거론된다.

수도권 외곽에서 출퇴근하는 한 직장인은 스마트폰 교통 앱을 열어 버스 노선을 이리저리 비교했다. 그는 “한 달 기름값만 10만원 넘게 올라 차를 두고 다니는 날이 늘었다”고 말했다.

◆취약계층 최대 60만원…내 삶의 변화는?

기초생활수급자와 차상위계층 등 취약계층에는 보다 두터운 지원이 논의되고 있다. 조건에 따라 최대 60만원 수준의 지원이 가능할 것으로 전망된다.

주유기 숫자가 ‘2000’을 넘는 순간, “가득이요” 대신 “3만원만요”가 먼저 나온다. 연합뉴스

정부는 행정 절차가 비교적 간단한 계층을 중심으로 이달 중 우선 지급하는 방안을 추진하고 있으며, 나머지 대상자는 선별 절차를 거쳐 순차 지급될 가능성이 크다.

지급 방식은 신용·체크카드 포인트, 선불카드, 지역화폐 등이 유력하게 거론된다. 사용처는 전통시장과 골목상권 중심으로 제한하는 방안이 함께 논의되고 있다. 기름값 2000원 시대. 누군가에게는 매일 아침 출퇴근 경로를 다시 계산해야 하는 현실이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지