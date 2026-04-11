개그맨 이진호도 뇌출혈로 쓰러졌다…‘망치 두통’, 이미 늦었을 수 있다

30일 내 사망률 30~40%…독립적 일상 복귀 10~30%에 그쳐
고혈압 1300만명 시대…50세 이후 뇌혈관 검사·생활관리 필수
갑자기 머리 뒤쪽을 내려치는 둔탁한 통증. 계단을 오르다 순간 눈앞이 핑 돌고, 손에 쥔 난간이 미끄러지듯 빠져나간다. ‘잠깐 쉬면 괜찮아지겠지’라는 생각이 스치지만, 몸은 이미 이전과 다른 신호를 보내고 있다.
최근 개그맨 이진호가 뇌출혈로 입원했다는 소식이 전해지며, 일상 속에서 넘겨왔던 두통에 대한 경각심이 커지고 있다.
11일 국민건강보험공단에 따르면 국내 뇌내출혈 환자는 연간 5만7000명 수준이다. 60대 이상이 약 70%를 차지할 만큼 고령층에서 집중적으로 발생한다.
건강보험심사평가원 자료에서도 뇌혈관질환 환자는 2022년 기준 117만명에 달하며, 주요 사망 원인 중 하나로 꼽힌다.
뇌출혈은 발생과 동시에 뇌 손상이 시작되는 대표적인 ‘시간 싸움’ 질환이다. 의료계에 따르면 뇌내출혈의 30일 이내 사망률은 약 30~40% 수준으로 보고된다. 단 몇 분의 판단이 생사를 가르는 이유다.
운 좋게 생존하더라도 상황은 녹록지 않다. 혼자 식사하고 거동하는 등 독립적인 일상으로 돌아가는 비율은 약 10~30% 수준에 그친다.
상당수 환자는 마비나 언어장애 같은 후유증을 안고 살아가야 한다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. 이 모든 결과는 단 몇 분의 대응 차이에서 갈린다.
◆“망치로 맞은 듯” 전형적 초기 신호
가장 특징적인 경고는 ‘평생 처음 느껴보는 강도의 두통’이다. 환자들은 이를 “머릿속에서 폭탄이 터진 느낌”, “망치로 세게 맞은 것 같다”고 표현한다. 여기에 구토, 어지럼증, 시야 흐림이 동반되는 경우가 많다.
이때 가장 위험한 선택은 ‘참아보기’다. 뇌출혈은 이미 터진 혈관에서 나온 혈액이 뇌를 압박하며 손상을 키우는 질환이다. 시간을 지체할수록 손상 범위는 넓어진다.
한 대학병원 신경외과 전문의는 “두통과 함께 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해진다면 지체하지 말고 즉시 119를 불러야 한다”며 “검증되지 않은 민간요법으로 시간을 버리는 것이 가장 위험하다”고 강조했다.
◆혈압이 만든 ‘침묵의 위험’
뇌출혈의 가장 큰 위험 요인은 고혈압이다. 국내 고혈압 유병자는 1300만명 수준으로 추정된다.
혈압이 높아질수록 뇌혈관은 지속적으로 압력을 받으며 약해지고, 결국 가장 취약한 지점에서 터질 가능성이 커진다.
특히 50세 이후에는 혈관 탄력이 급격히 떨어진다. 기온이 급격히 낮아지는 날에는 혈관이 수축하면서 혈압이 더 오르기 쉬워 위험이 커진다. 평소 관리가 사고를 막는 유일한 방어선이 되는 이유다.
◆50세 이후, 뇌혈관 ‘한번은 확인’
전문가들은 50세 이후라면 증상이 없어도 한 번쯤 뇌혈관 상태를 확인할 필요가 있다고 조언한다. 자기공명혈관조영술(MRA)을 통해 파열 위험이 있는 뇌동맥류를 미리 발견하면 시술로 위험을 낮출 수 있다.
결국 핵심은 생활습관이다. 염분 섭취를 줄이고, 하루 30분 이상 걷는 습관은 혈관 건강을 지키는 가장 기본적인 방법이다. 금연과 절주는 선택이 아닌 필수다.
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