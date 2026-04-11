한동훈 “제 마음 다 읽으신 것 아닌가요”…부산 북구갑 출마 시사 [6·3의 선택]

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 “부산과 시민의 발전을 위해 큰 목표를 갖고 있다”며 부산 북구갑 보궐선거 출마를 강하게 시사했다.

한 전 대표는 10일 KBS 라디오에서 “(재보궐이) 결정되지 않은 상태에서 정치인이 명확하게 말씀드리는 것은 시민에 대한 예의는 아니”라면서도 “최근에 보셨듯 저는 부산에 깊은 애정이 있다”며 이같이 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴시스

그는 “구체적인 결심은 곧 말씀드릴 기회가 있지 않겠느냐”며 즉답을 피하면서도 “저는 노래 가사처럼 읽기 쉬운 마음이다. 제 마음은 다 읽으신 것 아닌가”라고 말해 출마 가능성을 내비쳤다.

한 전 대표는 부산과의 접점에 대해 “연고가 있는 것은 아니지만, 몇 년 정도 살 기회가 있었고 부산을 대단히 사랑한다. 그러니까 골수 롯데 팬이 된 것”이라며 “부산 시민이 가진 ‘기면 기고 아니면 아닌’ 대차게 가는 기질이 제가 생각하는 정치와 상당히 접점이 있다”고 덧붙였다.

앞서 한 전 대표는 지난 8일 국민의힘 북구갑 당원협의회 위원장인 서병수 전 의원과 회동한 바 있다. 서 전 시장은 회동 이후 한 전 대표를 돕겠다는 의사를 밝힌 상태다. 이를 두고 정치권에선 한 전 대표가 부산 북구갑 출마로 마음을 굳혔다는 관측도 제기됐다.

한편 국민의힘은 이날 국회의원 재·보궐선거 실시 사유가 발생할 경우 해당 당협위원장을 즉각 사퇴시키기로 결정했다. 박성훈 수석대변인은 “선거 사유가 발생한 즉시 당협위원장이 사퇴함으로써 공정하게 선거를 관리하려는 목적”이라고 설명했다.

당 일각에선 해당 조치가 서 전 의원을 겨냥한 것이라는 해석도 나왔다. 한 전 대표는 이날 오후 채널A에 출연해 “당권파는 서 전 의원이 저를 지원하겠다고 말한 직후 긴급 최고위를 열어 ‘보궐선거 확정 시 당협위원장 사퇴’ 규정을 만들었다”며 “뭐 이렇게까지 치졸하게 하느냐”고 말했다. 친한계 배현진 의원도 페이스북에 “재·보궐선거와 당협위원장이 무슨 상관이기에 강제 사퇴 규정을 만드느냐”고 가세했다.

이에 대해 당 기획조정국은 언론 공지를 통해 “오늘 최고위에서 당협위원장 사퇴와 관련한 당헌·당규가 개정됐다는 주장은 사실이 아니다”라며 “당헌·당규를 제대로 숙지하지 않은 상태에서 허위 사실을 유포하는 행위를 즉각 중단하기를 바란다”고 밝혔다.

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