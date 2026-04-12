불면증 환자, 기초대사량 낮을수록 총 수면시간 짧아 [건강+]

기초대사량이 낮을수록 수면의 질이 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 불면증 환자에게서는 기초대사량이 수면의 질과 밀접한 관련을 보여, 몸의 에너지 대사 상태가 수면 건강에 영향을 미칠 가능성이 제기됐다.

인제대학교 일산백병원 신경과 배희원 교수와 삼성서울병원 신경과 수면 연구팀은 수면다원검사를 시행한 성인 450명을 대상으로 불면증군과 비불면증군을 비교 분석한 결과, 불면증 환자에서 기초대사량과 수면의 질 사이에 유의한 상관관계를 확인했다고 최근 밝혔다.

불면증. 게티이미지뱅크

기초대사량은 사람이 아무런 활동을 하지 않는 안정 상태에서도 생명 유지를 위해 소비하는 최소한의 에너지다. 호흡, 심장 박동, 체온 유지 등 기본적인 신체 기능을 유지하는 데 필요한 열량을 뜻한다.

10일 일산백병원에 따르면 연구 결과 불면증 환자와 비불면증군의 하루 평균 기초대사량은 각각 1409㎉, 1426㎉로 통계적으로 유의미한 차이는 없었다. 다만 불면증 환자군 내부에서는 기초대사량에 따라 수면 상태가 뚜렷하게 달라졌다.

불면증 환자에서는 기초대사량이 낮을수록 총 수면 시간이 짧고 수면 중 자주 깨는 경향이 나타났다. 반대로 기초대사량이 높은 환자일수록 총 수면시간과 수면 효율이 증가하고, 잠들기까지 걸리는 시간과 수면 중 각성 시간은 감소해 상대적으로 양호한 수면 양상을 보였다.

반면 비불면증군에서는 기초대사량과 수면 지표 사이에 뚜렷한 연관성이 확인되지 않았다. 이는 기초대사량이 불면증 발생 자체를 직접 결정하기보다는, 이미 수면장애가 있는 상태에서 수면의 안정성에 영향을 주는 요인으로 작용할 가능성을 시사한다고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 “수면 중에도 일정 수준의 에너지 균형이 필요하다”며 “기초대사량이 낮을 경우 수면을 안정적으로 유지하는 데 불리할 수 있다”고 밝혔다.

실제로 불면증은 교감신경 활성 증가, 스트레스 호르몬 상승 등 신체가 깨어 있는 상태를 지속하려는 생리적 특성과 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 이번 연구는 불면증을 단순한 심리적 문제로만 볼 것이 아니라, 신체 대사 상태와 함께 살펴볼 필요가 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 특히 과도한 다이어트나 근육량 감소로 기초대사량이 낮아질 경우 수면의 질이 악화될 가능성도 배제할 수 없다고 연구팀은 덧붙였다.

배희원 교수는 “기초대사량은 불면증을 진단하는 지표는 아니지만, 수면의 질을 설명하는 하나의 생리적 요소가 될 수 있다”며 “규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사를 통해 적절한 대사 상태를 유지하는 것이 수면 건강에도 도움이 될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 대한수면의학회 학술지 수면의학연구(Sleep Medicine Research) 최근호에 게재됐다.

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