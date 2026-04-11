전경원, ‘수성 공동주택관리센터’ 승부수…“관리비 거품 빼고 구민 재산권 지키겠다” [6∙3의 선택]

전경원 대구 수성구청장 예비후보가 최근 발표한 ‘수성 공동주택관리센터’ 설립 구상이 주민의 일상과 재산을 파고드는 ‘생활 밀착형’ 공약으로 부상하고 있다. 구민 대다수가 아파트 등 공동주택에 거주하는 지역 특성에 맞춰, 관리비 부담과 입주민 갈등을 공공이 직접 해결하겠다는 승부수를 던진 것이다.

전경원 대구 수성구청장 예비후보. 선거사무소 제공

전 예비후보는 11일 “수성구는 교육과 주거 경쟁력이 높지만, 정작 주민들은 ‘내 삶이 얼마나 편안한가’를 행정의 척도로 삼고 있다”며 “공동주택 관리 문제는 시설 보수를 넘어 주민 삶의 질과 직결된 신뢰의 문제”라고 진단했다.

그는 주거 정책의 패러다임을 기존 ‘공급’에서 ‘관리’ 중심으로 전환해야 한다고 강조한다. 특히 “소규모∙노후 단지는 전문 인력 부족으로 장기수선계획조차 세우지 못하는 실정”이라며 “관리를 단지만의 자율에 맡길 경우 비용은 늘고 투명성은 낮아질 수밖에 없다”고 지적했다.

해법으로는 ‘공공 가이드라인’과 ‘전문가 현장 밀착 지원’을 내놨다. 이른바 ‘관리 닥터’로 불리는 공공 인력풀을 현장에 파견해 공사 설계부터 감리 자문, 행정 지원까지 돕겠다는 계획이다. 또한 공동주택 관리 시스템을 구축해 예산 집행과 업체 선정 과정을 실시간 모니터링함으로써 ‘눈먼 돈’이 생기지 않도록 사전에 차단하겠다는 구상이다.

관리비 절감을 위한 파격적인 대책도 포함됐다. 승강기 점검, 소독 등 반복적인 용역을 공동구매 체계로 전환해 단가를 낮추고, 인공지능(AI) 기반 스마트 플랫폼 보급으로 비정상적 지출 징후를 조기에 포착한다는 방침이다. 아울러 층간소음 등 고질적인 민원에도 센터가 ‘공적 중재자’로 나서 분쟁 해결 속도를 높이겠다고 밝혔다.

전 예비후보는 “구민의 최대 재산인 집이 투명하고 안전하게 관리될 때 삶의 기반이 탄탄해진다”며 “관리비 부담은 낮추고 자산 가치는 끝까지 지켜내는 행정을 펼치겠다”고 거듭 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지