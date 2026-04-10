李대통령 "전시 살해, 유대인 학살과 다를 바 없어"

이재명 대통령은 10일 전쟁 상황에서 벌어지는 민간인 살해 행위에 대해 "우리가 문제 삼는 위안부 강제(동원), 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 지적했다.



이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 무장 군인들이 한 사람을 건물에서 떨어뜨리는 영상이 담긴 글을 공유한 뒤 "사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령이 공유한 글에는 해당 영상과 관련해 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 어린이를 고문한 뒤 옥상에서 밀어서 떨어뜨리는 장면이라는 주장의 설명이 달려있다.



이후 이 대통령은 엑스에 추가로 글을 올려 "해당 영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로, 미국 백악관이 '매우 충격적'이라고 평가했던 일"이라며 "이스라엘의 관련 조사도 이뤄졌다고 한다"고 설명했다.



그러면서 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"며 "인권은 최후의 보루이자 무엇과도 바꿀 수 없는 가치"라고 강조했다.



이어 "뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해선 안 된다. 그래야 인류 모두가 상생하는 화해와 협력의 미래로 나아갈 수 있다"고 부연했다.



다만 일각에서는 이 대통령이 과거에 촬영돼 대중들에 이미 알려진 영상을 지금 벌어진 일로 착오를 하고서 첫 게시물을 올린 것 아니냐는 목소리도 나왔다.



전은수 청와대 대변인은 기자들이 '촬영 시점에 대한 착오가 있었던 것 아니냐, 명확히 사실관계가 확인되지 않은 영상을 공유하는 것은 외교적 결례가 아니냐'는 취지의 질문이 나오자 "SNS의 영상은 시점이 명시되지 않고 돌아다니는 경우가 많다. 비극적인 역사를 반복하지 말자는 메시지로 봐 달라"며 "구체적인 사안에 대해서는 더 확인을 해보겠다"고 답했다.



한편 이 대통령이 공유한 글에 나온 영상은 2024년 9월 가자지구에서 벌어진 이스라엘군의 군사작전 도중 벌어진 일을 찍은 것이다.



당시 AP통신 등에 따르면 건물 옥상에서 이스라엘 군인 3명이 시신의 팔과 다리를 잡고 흔들다가 옥상 가장자리로 끌고 가 떨어뜨리는 장면이 영상에 담겼다.



독일 뉴스통신사인 DPA는 희생자가 이스라엘군의 공격으로 사망한 팔레스타인이라고 보도했다.



이 사건이 알려지자 이스라엘군은 성명에서 "(시신을 옥상에서 떨어뜨린 행위는) 우리 군의 가치에 반하는 심각한 사건"이라며 "사건을 조사 중"이라고 밝혔다.



나아가 미국 백악관의 존 커비 당시 국가안전보장회의(NSC) 국가안보소통보좌관 역시 브리핑을 통해 "동영상을 봤고, 매우 충격적"이라며 "영상이 사실이라면 직업 군인들이 혐오스럽고 끔찍한 행동을 한 것이다. 이스라엘이 이 문제를 조사할 것이며, 필요하면 적절한 책임을 묻겠다는 약속을 했다"고 언급했다.

<연합>

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