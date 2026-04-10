몽크라페디퓨저, 프랑스 향기 기술력과 IoT 결합으로 공간 웰니스 시장 공략

사진=PARFUM DE PARIS

공간의 가치를 결정짓는 요소가 시각에서 후각으로 확장되는 가운데, 프랑스 정통 향료 기술과 최첨단 IT 기술을 결합한 프리미엄 브랜드 몽크라페(MONQUE RAPE)가 국내외 디퓨저 시장의 패러다임 전환에 나서고 있다. 몽크라페는 단순히 향을 확산시키는 장치를 넘어, 프랑스 현지의 고도화된 향료 지식재산권(IP)과 IoT(사물인터넷) 시스템을 결합한 ‘토탈 향기 솔루션’을 본격화한다고 밝혔다. 이는 단순히 좋은 향기를 제공하는 데 그치지 않고, 사용자의 건강과 공간의 목적에 최적화된 ‘스마트 웰니스’ 환경을 구현하겠다는 의미로 해석된다.

몽크라페디퓨저의 경쟁력은 무엇보다 오리지널리티에 있다. 몽크라페는 향료의 본고장인 프랑스 현지에서 약 4,000여 개에 이르는 퍼퓸 레시피 저작권을 보유하고 있다. 이는 유행에 맞춰 기성 향료를 조합하는 일반적인 시장 방식에서 벗어나, 몽크라페만의 독창적인 향을 설계하고 지속적으로 공급할 수 있는 지적 자산을 확보하고 있음을 보여준다.

지속방출형 시스템에 사용되는 디퓨저 프레이그런스는 100% 프랑스 현지 공정을 통해 생산된다. 특히 테라피 목적의 웰니스 프레이그런스 라인은 프랑스 유기농 인증을 획득해 원료의 신뢰도와 안전성을 한층 높였다.

몽크라페 이민형 대표는 “몽크라페의 향기는 프랑스 예술의 미학과 과학적 검증이 조화를 이룬 결과물”이라며 “가장 높은 등급의 프레이그런스만을 고집하는 것이 우리의 자부심”이라고 강조했다.

사진=PARFUM DE PARIS

소비자의 호흡과 밀접하게 맞닿는 제품 특성을 고려해 몽크라페는 업계 최고 수준의 안전 기준을 적용하고 있다. 알레르겐 관리와 국제향료협회(IFRA) 가이드라인 준수 수준을 단순 권고가 아닌 전 제품군의 표준 규격으로 설정한 점이 대표적이다.

몽크라페만의 클린 규격은 투명한 성분 표기, 철저한 임상 및 유해성 테스트, 엄격한 원료 선별 정책 등을 포함한다. 여기에 독자 개발한 클린 베이스를 접목해 유해 화학 성분에 대한 우려를 최소화했다. 이러한 정책은 향기 시장에서 건강한 호흡과 안전한 사용 환경을 최우선 가치로 삼는 몽크라페만의 차별화된 전략으로 평가된다.

하드웨어 분야에서도 몽크라페의 기술력은 두드러진다. 현재 운영 중인 6종의 전문 디퓨저 머신은 각기 다른 공간 특성에 맞춰 설계됐으며, 전 모델에 IoT 기술이 적용돼 있다. 사용자는 모바일 앱을 통해 향의 농도, 분사 주기, 작동 시간 등을 실시간으로 제어할 수 있다. 이에 따라 상업용 대형 공간부터 개인 휴식 공간에 이르기까지 다양한 환경에 최적화된 맞춤형 향기 솔루션 제공이 가능하다. 특히 IoT 기반 데이터 관리 시스템은 향료 잔량 예측과 기기 상태 점검 등 효율적인 유지보수까지 지원한다.

최근 몽크라페는 브랜드의 시각적·경험적 가치 제고에도 속도를 내고 있다. 기술과 예술, 안전성을 결합한 몽크라페의 행보가 국내 디퓨저 시장은 물론 글로벌 향기 산업 전반에 새로운 기준을 제시할지 주목된다.

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