네타냐후, 트럼프와 레바논 문제로 전후 첫 ‘불협화음’…휴전 무산 원하나

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 대이란 전쟁의 휴전 이후 레바논 공습 자제를 놓고 불협화음을 보이다가 봉합했다. 일단 네타냐후 총리가 레바논 공격을 멈추는 것으로 물러선 것이지만, 장기적으로 네타냐후 총리는 미·이란간 휴전을 무산시켜 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라의 뿌리를 뽑으려 할 것이라는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) NBC 방송 인터뷰에서 네타냐후 총리에게 레바논 공습 자제를 요구했다고 밝혔다. 이란은 이스라엘이 레바논에 대한 공습을 멈추지 않는 것을 이유로 미국과의 2주 휴전에 문제를 제기하고 나섰다. 트럼프 대통령이 올해 2월 말 이란과의 전쟁이 시작된 이후 네타냐후 총리에게 주요 작전을 공개적으로 만류한 것은 이번이 처음이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. AP·로이터연합뉴스

당초 이번 휴전의 중재국인 파키스탄과 당사국 이란은 2주간의 휴전을 발표하면서 레바논을 포함한 모든 지역에서 2주간 공격 자제 역시 휴전 합의에 포함된다고 발표했지만, 네타냐후 총리는 직후 트럼프 대통령의 휴전 계획을 존중한다면서도 레바논에 대한 공격은 멈추지 않겠다고 했다. 트럼프 대통령도 레바논은 휴전 합의에 포함되지 않는다는 입장이었지만, 이날 이란이 호르무즈해협을 여전히 통제하는 것의 구실로 레바논에 대한 공격 지속을 문제 삼자 태도를 바꿨다. CNN은 이번 휴전 합의의 공개된 문서가 없다는 점을 지적했다. 실제 합의에 어떤 내용이 포함됐는지 정확하게 알 수 없다는 뜻이다.

트럼프 대통령은 이란이 통제하는 호르무즈해협의 재개방을 최우선 과제로 삼는다. 호르무즈 해협이 봉쇄돼 원유 공급이 차질을 빚자 미국도 이미 고유가로 인한 물가 상승 충격을 받고 있기 때문이다. 11월 중간선거 이전 하루라도 빠른 종전 협상이 필요한 트럼프 대통령으로서는 이 문제가 매우 중요하다.

다만 네타냐후 총리에겐 호르무즈해협의 개방보다는 이란이 군사적으로 약해진 틈을 타 직접적으로 이스라엘에 영향을 미치는 헤즈볼라를 완전히 해체하는 데 집중하고 있다. 헤즈볼라는 이스라엘 타도를 표방하는 이란의 대리세력으로 이스라엘 북부와 접경한 레바논 남부를 거점으로 삼는다. 이스라엘은 지척에서 공습, 침투 역량을 지닌 헤즈볼라를 제거해야 할 중대 안보 위협으로 지목해온 바 있다.

헤즈볼라를 둘러싼 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 불협화음은 일단 이날 전화 통화로 봉합된 것으로 보인다. 네타냐후 총리는 헤즈볼라의 무장해제를 두고 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다며 한 발 물러섰다. 하지만 네타냐후 총리로서는 트럼프 대통령의 주문을 일단 따르더라도 장기적으로는 이번 기회를 놓치지 않으려고 할 가능성이 높다.

미국 싱크탱크 브루킹스 연구소의 중동정책센터 소장 나탄 삭스는 네타냐후 총리의 설득전이 지속될 것이라고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다. 지금까지 이스라엘이 그랬듯, 이란과의 협상이 난항을 겪도록 은밀히 구실을 만들어내고 가능하면 전쟁을 재개하도록 유도할 것이라는 주장이다. 삭스 소장은 네타냐후 총리는 미국이 이란과 너무 유화적인 합의를 했다고 본다면서 뜸을 들였다가 이란의 새로운 불법행위 정보를 들고 트럼프 대통령을 다시 찾아가 추가 조치 필요성을 주장할 것이라고 내다봤다. 파와즈 게르게스 런던정경대(LSE) 교수 역시 이스라엘이 미국·이란 휴전을 “의도적으로 무산시키려는 것일 수 있다”고 분석했다.

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