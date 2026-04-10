K-바이오 1분기 수출액 20억 달러, 전년比11.1%↑…사상 최대

올해 1분기 우리나라 바이오의약품 수출 규모는 20억달러(한화 약 2조9600억원)로 역대 최대치를 기록했다. 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력 확대가 주요한 요인으로 풀이된다.

부산 남구 신선대부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

식품의약품안전처는 10일 올해 1분기 우리나라 바이오의약품 수출 규모가 지난해 1분기 수출액보다 11.1% 증가한 20억달러(잠정)를 기록했다고 밝혔다. 이는 올해 1분기 전체 의약품 수출액 28억달러 중 71%를 차지하는 수치다.

월별로 보면 1월, 2월 수출은 전년 동기보다 각각 11.9%, 25.4% 증가한 6억6000만달러, 6억9000만달러다. 3월 수출액은 전년 동기와 유사한 수준인 6억5000만달러로 1월부터 3월까지 고른 수출액을 보였다.

올해 1분기 수출액이 가장 컸던 국가는 스위스다. 스위스로의 수출액은 3억4000만달러로 전체 수출액의 17%를 차지한다. 스위스로의 수출액은 전년 동기(2억달러)보다 70% 늘었다.

그 뒤를 미국 3억3000만달러(전체 수출액의 16.5%), 헝가리 3억 달러(전체 수출액의 15%), 독일 2억달러(전체 수출액의 10%), 네덜란드 1억9000만달러(전체 수출액의 9.5%)가 이었다. 상위 5개국의 수출이 전체 수출의 68.4%를 차지했다.

유럽으로의 수출이 증가한 이유는 글로벌 제약사와의 협력·기술 수출, 바이오시밀러에 대한 우호적 환경이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

식약처는 국내 바이오의약품의 글로벌 경쟁력을 강화하고 해외 시장 진출을 돕기 위해 규제 혁신과 맞춤형 정보를 제공하고 주요 수출국과의 규제 외교를 적극적으로 추진한다는 입장이다.

먼저 ‘바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 등의 규제지원에 관한 특별법’을 지난해 제정했다. 수출을 목적으로 하는 위탁개발생산 기업이 의약품 제조업 허가 없이 글로벌 시장에 진출할 수 있게 됐다.

또한, 수출에 걸리는 시간을 줄이기 위해 사전 제조품질관리기준(GMP) 평가에 필요한 제출 자료 수도 줄였다. 원료물질 제조소 인증 시범 사업도 추진해왔다.

식약처 관계자는 “합리적 규제 개선과 제도적·기술적 지원을 통해 우리 바이오의약품의 국제 경쟁력을 강화하고, 바이오의약품의 촘촘한 안전관리로 국민이 안심하고 사용할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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