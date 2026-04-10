저승길도 S클래스…‘8888’ 번호판 벤츠 통째로 묻은 中 장례식 ‘시끌’

중국 랴오닝성의 한 장례식에서 고가의 벤츠 차량을 부장품으로 매장하는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. 중국 소셜미디어 웨이보 캡처

중국의 한 장례식에서 수억 원대 고급 벤츠 차량을 ‘부장품’으로 함께 매장하는 희귀한 장면이 포착돼 온라인이 발칵 뒤집혔다.

10일 중국 소셜미디어 웨이보 등에 따르면 전날 랴오닝 지역에서 촬영된 한 장례식 영상이 급속도로 확산하며 논란의 중심에 섰다. 영상 속에는 검은색 메르세데스-벤츠 S450L 한 대가 굴착기에 의해 거대한 묘지 구덩이 속으로 천천히 내려지는 충격적인 모습이 담겼다.

해당 차량은 중국에서 최소 110만위안(약 2억4000만원) 이상에 판매되는 고가 모델이다. 특히 눈길을 끈 것은 차량에 달린 번호판이었다. 중국에서 부와 길운을 상징해 고가에 거래되는 숫자 ‘8’이 네 번 겹친 ‘8888’ 번호판이 선명하게 박혀 있었기 때문이다. 현지 네티즌들은 이 번호판의 가치만 해도 최소 10만위안(약 2100만원)을 웃돌 것으로 추산했다.

이 집안의 ‘재력 과시’는 여기서 끝이 아니었다. 장례식 식탁에는 랍스터 등 초호화 음식이 올랐고, 상주가 조문객 한 명당 500위안(약 11만원)의 답례금을 현장에서 지급했다는 주장까지 제기되며 화제를 모았다.

영상을 접한 현지 네티즌들의 반응은 극명하게 엇갈리고 있다. 일부는 “고인을 향한 최고의 효도”라며 치켜세운 반면 대다수는 “비정상적인 과시욕이 낳은 낭비”, “환경 오염은 어쩔 거냐”며 비판의 목소리를 높였다. 일각에서는 “번호판 가격만 봐도 밤사이 도굴꾼들이 몰려들 것”이라는 웃지 못할 우려까지 나오고 있다.

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