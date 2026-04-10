고성국 입당, 전한길 탈당…‘윤어게인’ 보수 유튜버 엇갈린 행보

‘윤어게인’(윤석열 전 대통령 어게인) 세력의 구심점 역할을 해온 강성 보수 유튜버들이 엇갈린 행보를 보이고 있다. ‘고성국TV’의 고성국씨는 국민의힘에 입당한 반면, 전직 한국사 강사 전한길(본명 전유관)씨는 국민의힘을 탈당하면서다. 고씨는 탈당한 전씨를 향해 “자유우파 국민들의 승리를 모욕하는 것”이라고 비판했고, 전씨는 “각자의 역할이 다를 뿐”이라고 밝혔다.

10일 정치권에 따르면 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨는 전날 자신의 유튜브 채널을 통해 “고성국 박사님의 논평을 겸허히 받아들인다”면서도 “각자의 역할이 다를 뿐”이라고 말했다.

서울 여의도 국민의힘 중앙당사. 뉴스1

앞서 보수 유튜버 고씨는 지난 8일 유튜브 생방송에서 “절대적으로 불리한 당내 상황에서도 굴하지 않고 장동혁 지도부가 한동훈, 오세훈 기회주의 배신자들과 싸워왔다. 이럴수록 한 명이라도 더 입당해서 장동혁 지도부에 힘을 실어줘야 된다”며 “탈당은 바로 그런 자유우파 국민들의 처절한 투쟁 움직임에 완전히 거꾸로 가는 선택”이라고 비판했다.

특히 고씨는 전씨가 “제도권 내 싸움은 승산이 없다”, “지방선거도 의미 없다”고 말한 데 대해 “지난 10년 동안 광장에서 투쟁해 온 우리 자유우파 국민들의 투쟁을 아무것도 아닌 것으로 무화시켜 버리는, 그야말로 허무한 패배주의”라며 “자유우파 국민들의 승리의 역사를 희화화하고 조롱, 모욕하는 것”이라고 주장했다.

다만 전씨의 향후 활동에 대해서는 “지지하고 지원할 것”이라며 “우리 스스로 할 수 있는 게 없으니 오로지 미국의 개입만이 문제를 해결할 뿐이다, 적어도 이런 주장으로까지는 나가서는 안 되는 것”이라고 덧붙였다.

이에 대해 전씨는 “고 박사님은 정치 전문가로서 국민의힘 당원들과 함께 역할을 하시는 것이고, 나는 탈당했지만 민주당에 가거나 이재명을 찬양하려는 것이 결코 아니다”라고 말했다.

특히 전씨는 이번 탈당이 ‘초당파적 결집’을 위한 선택이라는점을 강조했다. 그는 “내가 국민의힘 당원 신분을 유지하면 다른 정당 지지자들이 참여하기에 제약이 있지 않겠느냐”며 “애국 보수 세력이 정당의 틀을 넘어 우산 아래 하나로 모여야 하기에 스스로 자유인이 된 것”이라고 덧붙였다.

앞서 전씨는 지난해 6월 국민의힘에 입당했으나 지난 5일 탈당했다. 전씨는 “국민의힘을 끝까지 믿고 싶었지만 최근 그들의 행보를 보면 과연 진정한 보수정당인지 깊은 의구심을 지울 수가 없다”며 탈당 이유를 밝혔다.

전씨는 ‘한미동맹단’이라는 시민단체를 만들어 경기 평택시 미군기지 ‘캠프 험브리스’ 앞에서 이른바 ‘우산혁명’ 시위를 열겠다고 예고한 상태다. 전씨는 고씨를 향해 “초당파적으로 우산혁명을 해보고자 하는데, 고 박사님도 한 번 참여해달라”고 했다.

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