금통위 "올해 성장률 2.0% 밑돌고 물가 2.2% 상당폭 상회 예상"

한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)가 10일 '위원 7명 전원 일치' 의견으로 기준금리를 연 2.50%를 동결하면서 당초 예상보다 올해 경제 성장률은 떨어지고 물가 상승률이 오를 가능성을 제기했다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

금통위는 이날 통화정책방향 회의 의결문에서 "중동 전쟁으로 물가의 상방 압력과 성장의 하방 압력이 함께 증대되고 금융·외환시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 향후 중동사태 관련 불확실성이 큰 만큼, 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 영향을 좀 더 점검하는 것이 적절하다"고 동결 배경을 설명했다.



세부적으로 국내 경제와 관련해 "앞으로 반도체 수출 호조와 추가경정예산에도 불구하고 에너지 가격 상승과 공급 차질의 영향으로 성장세가 당초 예상보다 둔화하면서 올해 성장률이 지난 2월 전망치(2.0%)를 하회할 것으로 예상된다"며 "다만 성장 경로는 중동사태 전개 상황과 통상환경 변화, 반도체 경기, 내수 회복 흐름 등에 크게 영향을 받을 것"이라고 진단했다.



물가에 대해서는 "소비자물가 상승률은 국제유가 상승의 영향으로 상방 압력이 크게 확대되겠지만 정부의 물가안정 대책이 이를 일부 완화하면서 2%대 중후반 수준으로 높아질 것"이라며 "이에 따라 올해 소비자물가 상승률은 지난 2월 전망치(2.2%)를 상당폭 상회하고 근원물가(에너지·식품 제외) 상승률도 당초 전망(2.1%)보다 다소 높아질 것"이라고 전망했다.



금통위는 "금융안정 측면에서는 환율 변동성 확대의 영향에 유의하는 한편 수도권 주택가격과 가계부채의 안정 흐름이 지속될지 계속 살펴볼 필요가 있다"며 "향후 통화정책은 중동전쟁 등 대내외 여건 변화와 이에 따른 물가와 성장 흐름, 금융안정 상황 등을 면밀히 점검하면서 결정해 나갈 것"이라고 예고했다.

<연합>

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