중동 종전 최대 변수…트럼프·네타냐후 전후 첫 불협화음

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 이후 첫 불협화음을 노출했다.



레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 두고 견해차가 부각되는데 이는 이란과의 휴전, 종전 협상에 중대 변수로 주목된다.

사진=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 9일(현지시간) NBC 방송 인터뷰에서 네타냐후 총리에게 레바논 공습 자제를 요구했다고 밝혔다.



이는 이란이 레바논 공습을 이유로 삼아 미국과의 2주 휴전에 문제를 제기하고 나섰기 때문이다.



트럼프 대통령이 올해 2월 말 이란과의 전쟁이 시작된 이후 네타냐후 총리에게 주요 작전을 공개적으로 만류한 것은 이번이 처음이다.



이 같은 불협화음에서는 전쟁 목표, 특히 종전에 대한 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 근본적 견해차가 드러난다는 평가다.



트럼프 대통령은 이란이 통제하는 호르무즈 해협의 재개방에 온 신경이 집중돼 있다.



호르무즈 해협이 봉쇄돼 원유 공급이 차질을 빚자 미국도 이미 고유가로 인한 물가상승 충격을 받고 있다.



트럼프 대통령은 국정운영 주도권이 걸린 올해 11월 중간선거를 앞두고 표심을 좌우할 휘발윳값 등 물가에 예민하다.

사진=AP연합뉴스

그가 호르무즈 해협 재개방을 전제로 한 이란과의 휴전, 종전 협상을 서두르는 배경에 이런 정치적 이유가 있다는 게 일반적 관측이다.



그러나 네타냐후 총리에게 호르무즈 해협의 개방은 우선순위가 아니다.



네타냐후 총리는 이란이 군사적으로 약해진 틈을 타 헤즈볼라를 완전히 해체하는 데 집중하고 있다.



헤즈볼라는 이스라엘 타도를 표방하는 이란의 대리세력으로 이스라엘 북부와 접경한 레바논 남부를 거점으로 삼는다.



이스라엘은 지척에서 공습, 침투 역량을 지닌 헤즈볼라를 제거해야 할 중대 안보위협으로 지목해온 지 오래다.



헤즈볼라를 둘러싼 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 불협화음은 일단 이날 전화통화로 봉합됐다.



네타냐후 총리는 헤즈볼라의 무장해제를 두고 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다며 군사 일변도 해법에서 한발 물러섰다.

10일(현지시간) 레바논 남부의 이스라엘 폭격 현장에 1차대응팀이 출동해 있는 모습. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이스라엘에서 대중의 상당한 지지를 받고 있으며 네타냐후 총리로서는 불화 노출이 절대적으로 불리하다.



전문가들은 네타냐후 총리가 일단 트럼프 대통령의 주문을 따르며 화합을 강조하더라도 애초 목표를 바꾸지 않을 것으로 내다본다.



미국 싱크탱크 브루킹스 연구소의 중동정책센터 소장 나탄 삭스는 네타냐후 총리의 설득전이 지속될 것이라고 뉴욕타임스에 말했다.



이란과의 협상이 난항을 겪도록 은밀히 구실을 만들어내고 가능하면 전쟁을 재개하도록 유도할 것이라는 주장이다.



삭스 소장은 네타냐후 총리는 미국이 이란과 너무 유화적인 합의를 했다고 본다면서 뜸을 들였다가 이란의 새로운 불법행위 정보를 들고 트럼프 대통령을 다시 찾아가 추가조치 필요성을 주장할 것이라고 점쳤다.

<연합>

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