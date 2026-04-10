대우건설, 천안 성성지구 ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 분양

수도권 전철과 연결된 충남 천안 성성지구 일대에서 대단지 아파트 분양이 본격화된다.

대우건설은 천안시 업성동 일원에 조성하는 ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 견본주택을 개관하고 분양 일정에 들어갔다고 10일 밝혔다.

업성 푸르지오 레이크시티 야경투시도. 대우건설 제공

이 단지는 지하 2층~지상 최고 39층, 11개동, 총 1908세대 규모로 조성되며, 이번에는 1블록 1460세대가 우선 공급된다. 전용면적 72㎡, 84㎡, 95㎡ 등 중소형 중심으로 구성돼 실수요자 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.

단지는 성성호수공원 일대를 중심으로 형성된 주거벨트에 위치한다. 인근에는 기존 푸르지오 단지들이 들어서 있어 향후 브랜드 타운 형성이 예상되며, 일부 세대에서는 호수 조망이 가능할 전망이다. 교육 환경도 눈에 띈다. 단지 인근에 유치원과 초·중·고 부지가 계획돼 있어 향후 도보 통학이 가능한 학세권 형성이 기대된다. 다만 학교 개교 시점은 향후 일정에 따라 변동될 수 있다.

생활 인프라는 비교적 안정적이다. 성성지구 중심 상권과 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 유통시설이 인접해 있으며, 삼성전자 천안캠퍼스와 산업단지와의 접근성도 갖췄다. 교통 여건은 현재 도로망 중심이지만 향후 개선 가능성도 거론된다. 인근 부성역(수도권 1호선) 개통이 예정돼 있고, 천안역을 경유하는 GTX-C 노선 연장 계획도 추진 중이다. 다만 관련 사업은 추진 상황에 따라 체감 시점이 달라질 수 있다.

업성 푸르지오 레이크시티 스카이라운지.

단지 내부에는 실내수영장, 피트니스센터, 스카이라운지 등 커뮤니티 시설이 계획돼 있으며, 세대 창고 등 수납 특화 설계도 일부 적용된다. 다만 실제 이용 여건과 관리비 수준은 입주 이후 확인이 필요하다.

청약 일정은 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 접수 순으로 진행된다. 비규제지역으로 전매제한과 재당첨 제한이 없으며, 초기 계약금 부담을 낮춘 조건이 적용된다.

지역 부동산 업계에서는 “성성지구 생활권과 브랜드 단지 수요가 맞물리며 관심이 예상된다”면서도 “공급 물량과 향후 분양 일정 등을 함께 고려한 접근이 필요하다”고 말했다.

■업성 푸르지오 레이크시티 청약 체크포인트 -공급 규모:총 1908세대 중 1블록 1460세대 우선 분양 -청약 일정:13일 특별공급,14일 1순위,15일 2순위 -주택형 구성:전용 72㎡·84㎡·95㎡ 중소형 중심 -입지 특징:성성호수공원 인접,학세권(유치원·초·중·고 예정) -교통:부성역(1호선) 개통 예정 -청약 조건:비규제지역, 전매제한·재당첨 제한 없음 -자금 조건:1차 계약금 1000만원 정액제

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