트럼프, 이란에 “휴전기간 동안 호르무즈 통행료 부과 중단하라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협 개방을 전제로 한 ‘2주 휴전’ 합의 이후 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하고, 통행량에 제한을 두고 있는 이란에 “중단하라”고 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들에 통행료를 부과하고 있다는 (언론) 보도들이 있다”며 “그들은 그렇게 하지 않는게 좋다”고 적었다. 그러면서 “만약 그들이 (통행료를 부과)하고 있다면 지금 중단하는 게 좋을 것!”이라고 경고했다.

월스트리트저널(WSJ), 파이낸셜타임스(FT) 등은 전날 이란이 미국과 합의된 2주간의 휴전 기간에 호르무즈 해협에서 선박 통행량을 제한하고 통행료를 부과할 계획을 밝혔다고 보도한 바 있다. 이들 보도에 따르면 통행료는 암호화폐나 중국 위안화로 지급해야 하며, 대형 유조선의 경우 최대 200만 달러(약 30억원)에 이른다는 해운업계 전언도 나왔다.

트럼프 대통령은 전날 미 ABC방송 기자와의 통화에서는 호르무즈해협에서 미국과 이란이 통행료를 공동으로 징수하는 것을 검토 중이라면서 “우리는 이를 합작사업(joint venture)으로 진행하는 방안을 생각해보고 있다”고 말한 바 있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 이 계획에 대해 “대통령이 제안한 아이디어이며 (휴전 기간인) 향후 2주간 계속 논의될 사안”이라면서도 “대통령의 당면한 최우선 과제는 통행료나 다른 것과 관계없이 어떠한 제한도 없이 해협을 재개통하는 것”이라고 밝혔다.

결국 트럼프 대통령의 이날 언급은 향후 통행료 부과 방안을 마련하기 전까지, 2주 동안의 휴전 기간에는 이란이 통행료를 부과하지 말라는 뜻인 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 이날 또다른 트루스소셜 게시글에서는 “이란은, 호르무즈 해협을 통해 석유가 통과하도록 허용하는 데 있어 매우 형편없는, 일부 사람들이 비열하다고 말할 만한 일을 하고 있다”며 “그것은 우리가 맺은 합의가 아니다”라고 비판했다.

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