"이란 대표단, 美 대면 협상 앞두고 이슬라마바드 도착"

미국과 휴전 합의를 놓고 첫 대면 협상을 앞둔 이란 대표단이 9일(현지시간) 중재국인 파키스탄 이슬라마바드에 도착했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



소식통들에 따르면 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 대표단은 이날 저녁 늦게 협상 장소인 이슬라마바드에 도착했다.

이란 국기. EPA연합뉴스

다만 이란 반관영 메흐르, 파르스 통신은 이란 당국자들의 이슬라마바드 도착을 부인했다고 보도했다고 WSJ은 덧붙였다.



미국 측 협상단은 JD 밴스 부통령이 이끌 예정이며, 오는 11일 이란과 첫 대면할 예정이다.



미국과 이란은 지난 2월 28일 개전 이후 지난 8일 2주간 휴전에 합의했으나 이란 핵 프로그램, 이스라엘의 레바논 공격 등을 놓고 불안한 상황이 이어지고 있다.



캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 앞서 밴스 부통령, 스티브 위트코프 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 대면 협상에 참여한다고 밝혔다.

<연합>

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