구윤철 “나프타, 보건의료·생활필수품에 최우선 공급”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 10일 중동사태에 따른 석유화학 공급망 문제와 관련해 “보건의료·생활필수품에 나프타 등 원료를 최우선 공급하고 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’를 주재하며 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴시스

구 부총리는 “석유화학 기초유분 7개 품목을 공급망안정화기본법상 위기품목으로 지정(4월8일)했다”면서 “공급망 핫라인을 통해 현장의 애로 해소를 밀착 지원하겠다”고 강조했다. 이와 함께 “우리나라 선박의 호르무즈 해협 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사 및 관련국들과 긴밀히 소통하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 “미국과 이란 간 휴전합의로 국제유가와 금융시장이 다소 진정되는등 중동전쟁이 중대한 분수령을 맞았다”며 “향후 협상과정에 대한 불확실성이 큰 가운데 공급망 충격과 영향은 여전히 진행중”이라고 평가했다. 그러면서 “천둥이 멈췄지만, 아직 먹구름은 가득한 상황"이라며 "정부는 긴장의끈을 놓지 않고 철저하게 대처하겠다”고 강조했다.

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