트럼프, 유럽에 "'호르무즈 지원 며칠 내 약속하라' 요구"

도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹국들에 며칠 내로 호르무즈 해협의 안전 확보를 위한 구체적인 지원 약속을 해달라고 요구한 것으로 전해졌다.

로이터 통신은 8일(현지시간) 백악관에서 트럼프 대통령과 만난 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 이런 내용을 포함한 트럼프 대통령과 논의 내용을 유럽 몇몇 국가에 브리핑했다고 유럽 외교관들을 인용해 9일 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

한 외교관은 로이터에 "나토 차원에서 이란과 전쟁에 직접 개입하지는 않겠지만나토 동맹국들은 호르무즈 항행을 위한 장기적 해결책을 모색하는 데 기여하려 한다"며 "이란과 협상 중인 만큼 이는 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁에서 나토가 미국을 돕지 않았다고 반복적으로 분노를 표출하며 나토 탈퇴 가능성까지 거론해온 터라 이날 회동에서도 뤼터 사무총장에게 나토를 향한 불만과 압박을 쏟아낸 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 회담 직후 소셜미디어 트루스소셜에 "우리가 필요했을 때 나토는 없었고, 앞으로도 우리가 필요할 때 없을 것"이라고 적었다. 9일에도 "우리의 아주 실망스러운 나토를 포함해 그 누구도 압력이 가해지지 않으면 아무것도 이해하지못한다!"는 글을 올려 미국을 돕는 데 나토가 나서라고 압박했음을 시사했다.

유럽에서 트럼프 대통령과 소통이 가능한 소수의 인사 중 한 명으로 꼽히는 뤼터 사무총장은 트럼프와 회동 이후 CNN과 인터뷰에서 트럼프 대통령이 나토 동맹국들에 느끼는 실망감을 "전적으로 이해한다"면서도 유럽 대다수 국가가 미국에 협력했다고 항변했다.

독일 경제지 한델스블라트도 나토가 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 확보하기위해 해군 파견을 검토하고 있다고 보도했다. 이 매체는 일단 의지가 있는 유럽 내 나토 국가들이 연합체를 꾸려 '호르무즈 임무'를 개시한 뒤 오는 7월 튀르키예 앙카라에서 예정된 나토 정상회의에서 나토 지휘 체계로 이관되는 형태가 될 수 있다고 전했다.

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