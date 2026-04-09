비바람 몰아친 제주공항 246편 결항…3000여명 발 묶여 ‘불편’

제주에 강한 비바람이 몰아치면서 항공기 운항에 차질이 빚어지고 각종 시설물 피해가 속출했다.

9일 제주도와 제주공항, 제주지방기상청에 따르면 제주도 중산간과 제주도 남부 등 전 지역에 내려진 호우주의보는 오후 6시 30분을 기해 해제됐으나 제주 전역에 발효된 강풍특보는 유지되고 있다.

불어난 하천에 고립된 탐방객 구조하는 119 소방대원들. 제주도소방안전본부 제공

이날 오후 7시 기준 지점별 누적 강수량은 진달래밭 209.5㎜, 성판악 202㎜, 영실 176.5㎜, 윗세오름 154.5㎜, 성산수산 113㎜, 서귀포 69.1㎜, 제주 31.7㎜ 등이다.

지점별 최대순간풍속은 삼각봉 초속 32.0ｍ, 우도 초속 28.9ｍ, 유수암 초속 28.0ｍ, 제주공항 초속 27.2ｍ, 대흘 초속 24.7ｍ 등을 기록하고 있다.

제주공항에서는 강풍·급변풍 경보가 발효 중인 가운데 항공편 결항이 이어지고 있다.

한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오후 7시 기준 국내선 234편(출발 116편·도착 118편)과 국제선 12편(출발 6편·도착 6편) 등 모두 246편이 결항했다.

또 국내선 80편(출발 38편·도착 42편)과 국제선 도착 3편 등 83편이 지연 운항했다.

제주공항은 체류객 지원 ‘주의’ 단계를 발효하고 제주도와 함께 결항편 예약자들의 숙소 이동 등을 지원하고 있다. 주의 단계는 제주 출발 항공편 기준 결항편 승객이 3000명 이상일 때 내려진다.

결항편 예약자들은 안내에 따라 공항에서 숙소로 이동하거나 사전 결항을 통보받아 공항에 나오지 않아 현재 공항 내에 남아 있는 항공편 이용객들은 많지 않은 것으로 파악됐다.

박천수 제주도지사 권한대행(가운데)이 9일 제주국제공항을 찾아 항공기 운항 현황과 이용객 안전대책을 점검하고 있다. 제주도 제공

무더기 결항으로 공항 인근 시내 호텔 객실도 동이 났다.

제주시내 특급호텔 관계자는 “전체 객실 중 10% 정도 비어 있었지만, 당일 예약으로 꽉 찼다”고 전했다.

풍랑특보로 이날 제주도와 우도, 가파도, 마라도 등을 오가는 여객선은 모두 통제됐다.

각종 시설물 피해와 고립 사고도 잇따라 발생했다.

제주도 소방안전본부에 따르면 이날 오후 1시 18분쯤 제주시 조천읍 교래리 숲길에서 갑자기 불어난 하천에 고립된 60대 여성 탐방객 3명이 소방대원에 의해 구조되기도 했다.

이 밖에 도로 신호기 추락, 공사장 발판 날림, 배수로 침수, 맨홀 역류, 간판 뒤집힘, 보행자 미끄러짐 사고 등 이날 총 25건의 강풍·호우 피해 신고가 접수됐다.

호우·강풍특보 발효에 따라 제주도는 이날 오전부터 재난안전대책본부 비상 1단계에 돌입했다.

박천수 제주도지사 권한대행은 제주국제공항을 찾아 항공기 운항 현황과 이용객 안전대책을 점검하고, 관계기관에 이용객 안내와 피해 방지에 만전을 기할 것을 당부했다.

박 권한대행은 또 강풍 시 낙하물 위험과 외부 난간 주변 안전 관리 등 공항 내 시설 안전 안전을 점검하고 현재 제주공항에서 진행 중인 공사 현장에 대한 안전 점검을 확인했다.

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