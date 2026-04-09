수원시장 민주당 경선 첫 토론회서 이재준·권혁우 설전

경기 수원시장 선거에 나서는 더불어민주당 이재준 현 시장과 권혁우 예비후보가 9일 열린 첫 당내 경선 토론회에서 설전을 벌였다.



이날 경기도의회에서 진행된 민주당 경기도당 주최 '수원시장 예비후보 경선 토론회'에서 이 시장은 권 후보를 상대로 행정 경험이 없는 점을 공격했다.

더불어민주당 수원시장 후보 경선 토론회. 연합뉴스

이 시장은 "120만 시민이 탄 수원호에는 노선을 익히는 초보가 아닌 거친 파도를 넘어본 선장이 필요하다"며 "시장을 하려면 다양한 행정 경험이 필요한데 권 후보는 전무하다"고 지적했다.



권 후보는 "저는 바닥에서부터 기업을 치열하게 키워낸 경제 전문가"라며 "20여년간 기업을 운영한 경험이 행정과 크게 다르지 않다고 생각한다"고 맞섰다.



그러면서 이 시장이 내세우는 93.7%의 공약 이행률의 근거와 첨단기업 26개를 유치했다는 주장이 사실인지, 성과 부풀리기는 아닌지 따져 물었다.



이 시장은 "공약 이행률은 전문가와 공직자, 시민사회가 함께 측정한 것이고 인공지능(AI), 반도체, 방산 등 다양한 분야의 기업이 다 들어와 있는 상황"이라고 답했다.



이어 권 후보가 발표한 공약을 이행하려면 필요한 예산을 추정해보니 15조원 정도가 소요된다며 이 재원을 어떻게 마련할 것인지를 캐물었다.



권 후보는 "기존 세수만으로 하겠다는 게 아니고 민간투자를 활성화해서 이행할 것"이라고 답하며 "현직 수원시청 공무원이 이 시장의 경선 승리를 위해 수십명의 청년사업가를 모아 권리당원을 모집했다는 의혹이 있다"며 이에 대한 답변을 요구했다.



이 시장은 "선거관리위원회에서 살펴본 뒤 문제없다고 결론 내렸고, 민주당 중앙당에서도 같은 이유로 종결한 사안"이라며 "너무 심한 네거티브는 하면 안 된다"고 반박했다.



이 시장은 전날 화성행궁 광장에서 기자회견을 열고 재선 도전을 선언했으며, 민주당 경기기본사회 부위원장 출신인 권 후보는 올해 2월 출마 선언을 하고 선거에 나섰다.



당초 민주당에서는 이 시장과 권 후보를 포함, 모두 3명이 공천을 신청했는데 1명은 컷오프됐다. 두 후보 간 2차 토론, 후보 선출 등 향후 일정은 아직 확정되지 않았다.

<연합>

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