대구시장 예비후보 등록한 김부겸 “내가 당선되면 보수 정당도 건강해질 것” [6∙3의 선택]

더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 9일 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 뛰어들었다.

김 전 총리는 이날 오전 대구 서구 선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 완료한 뒤 기자들과 만나 “6년 만에 선거를 치르려니 만만치가 않다”며 소회를 밝혔다.

김부겸 전 국무총리가 9일 오전 선거관리위원회에서 대구시장 예비 후보자로 등록한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 대구-연합뉴스

예비후보 지위를 확보함에 따라 김 전 총리는 선거사무소 설치와 명함 배부 등 제한적인 선거 운동이 가능해졌다. 그는 등록 직후 “지역의 주요 기관과 단체, 어른들께 조속히 인사를 올리는 것이 급선무”라며 “대구 곳곳을 마주하며 지역의 어려움과 스스로의 부족함을 동시에 체감하고 있다”고 말했다.

김 전 총리는 지역 최대 현안인 인구 유출 문제를 정조준했다. 그는 “젊은이들이 떠나는 것이 하나의 흐름으로 굳어져서는 안 되는데 이를 막지 못하는 현실에 시민들이 아픔을 느끼고 있다”며 “그만큼 책임감이 무겁다”고 강조했다.

1호 공약과 관련해서는 ‘지역 경제 반등’을 최우선 과제로 꼽았다. 김 전 총리는 “청년 일자리 해결과 경제 도약에 집중할 것”이라며 “대구의 절실한 요구를 예산과 법률로 뒷받침하겠다는 것이 핵심 공약”이라고 설명했다. 다만 구체적인 실행 방안에 대해서는 “이제 시작 단계이니 시간을 달라”며 말을 아꼈다.

정치권의 민감한 질문에 대해서는 유연한 태도를 보였다. ‘민주당 후보 당선 시 국민의힘 해산론’에 대해 그는 “해산보다는 보수 정당이 건강하게 거듭나는 계기가 될 것”이라며 “그래야 한국 정치가 정상화될 수 있다고 믿는다”고 답했다. 전날 조국 조국혁신당 대표와의 통화에 대해서도 “덕담을 나눴고, 지원 의사를 밝혀준 것에 감사하다”고 전했다.

김부겸 전 국무총리가 9일 오전 선거관리위원회 관계자에게 예비후보 등록 서류를 전달하고 있다. 뉴스1

김 전 총리는 이날 동화사 방문을 시작으로 지역 종교계 인사들을 차례대로 만날 예정이다. 26일에는 대구 달서구 두류네거리에 마련한 선거사무소 개소식을 열고 세 결집에 나선다.

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