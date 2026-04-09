대구교통공사, 동대구역 ‘스마트 모빌리티 허브’ 개소

대구교통공사는 도시철도와 다양한 모빌리티 수단을 연계하는 ‘스마트 모빌리티 허브’를 1호선 동대구역 광장 복합환승센터 서편부지에 구축하고, 본격 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

스마트 모빌리티 허브 전경. 대구교통공사 제공

이 허브는 공유자전거 대여(1200원 할인), 짐 보관(4시간 무료), 휴대폰 무선충전, 실시간 교통정보 제공, 인공지능(AI) 기반 포토존 등 시민들에게 다양한 편의 서비스를 제공한다.

또한 실내 공기질 관리 시스템과 자동제어 설비, 자동출입문 등 무인 안전 시스템을 적용해 쾌적하고 안전한 이용환경을 조성했다. 운영시간은 매일 오전 7시부터 오후 10시30분까지다.

김기혁 공사 사장은 “국토교통부와 대구시의 예산지원으로 조성된 스마트 모빌리티 허브는 도시철도, 버스, 수요응답형 교통체계(DRT), 개인형 이동수단(PM) 등을 하나로 연계하는 실험적 대중교통 환승거점”이라며 “단계적으로 모빌리티 서비스 연계를 확대해 대중교통 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

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