"손녀와 오래 살고 싶어"…이용식, 75세 나이에 20kg 감량

이용식이 손녀가 생긴 후로 달라진 모습을 보였다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

코미디언 이용식이 손녀가 생긴 후로 달라진 모습을 보였다.

지난 8일 방송된 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 이용식이 생후 9개월 손녀 이엘이 육아에 도전하는 모습이 담겼다.

이용식은 외동딸 수민에게서 얻은 외손녀를 바라보며 “손녀가 웃으면서 즐거워하면 그렇게 기분 좋은 게 없다”며 “이대로 시간이 멈췄으면 좋겠다”고 육아에 행복감을 드러냈다.

손녀 이엘이를 위해 20kg 체중 감량을 한 이용식. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

이용식은 원래 딸의 성화로 운동을 시작했지만, 손녀가 태어난 이후 건강하게 오래 손녀와 함께하고 싶다는 마음으로 운동에 매진하고 있다고 전했다. 그는 “운동을 시켰을 때 너무 싫어했다. 지금은 목표가 있다. 건강하게 오래 이엘이와 살고 싶다”고 전했다.

그렇게 이용식은 식단과 운동을 병행하며 110kg에서 90kg까지 무려 20kg 감량에 성공했고, 유아차 마라톤에 도전해 7km를 완주하는 등 하나씩 목표를 이뤄나갔다. 딸 이수민은 “아빠가 손녀가 생기고 의지 자체가 달라졌다”며 손녀를 위해 생활습관을 바꾼 아버지의 모습에 뿌듯함을 보였다.

유아차 마라톤에 도전해 7km를 완주하기도 했다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

이용식은 이엘이에게 이유식을 주고 “너한테 이걸 줄 수 있는 나는 행운아야. 할아버지는 행복해”라고 기뻐하기도 했다. 하지만 한편으로는 이엘이를 돌보는 마음은 이용식에게 아버지로서의 마음을 돌아보게 하기도 했다.

이용식은 “이엘이를 돌보다 보니 수민이 어렸을 때 밥을 많이 먹는지, 조금 먹는지 이런 걸 신경을 못 썼다. 그게 너무 미안하더라”며 “그때 못 놀아준 걸 손녀에게 쏟아붓고 있다”고 고백했다.

딸 이수민에게 준 것처럼 큰 사랑을 손녀에게 주고 있는 이용식. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

이에 딸 이수민은 “장담하는데 지구상에 이런 아빠는 없을 거다. 그렇게 바쁜데도 항상 제가 1순위였고 힘들 때나 기쁠 때나 언제나 함께했다. 바쁜데 연인처럼 연락하고. 상상 이상으로 최고의 아빠”라고 말해 감동을 자아냈다.

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