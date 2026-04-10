[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 10일 (금요일) 완벽 추구하다 오히려 손해? 69년생, 오늘 힘 빼야 한다

96년생: 직업을 잘못 택하면 불행을 자초한다. 84년생: 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다. 72년생: 소신대로 밀고 나가면 좋은 결과가 온다. 60년생: 아래에서 위로 올라가는 형상이 좋다. 48년생: 힘든 상황일 때는 관망자세를 취하라. 36년생: 무엇이 과하고 모자랄지 판단할 때이다.

97년생: 말이란 여기저기 거치면 뜻이 변한다. 85년생: 일을 품안에 넣으려고 하니 고생이 많다. 73년생: 역할분담이 된다면 문제가 생기지 않는다. 61년생: 일에 책임을 지는 것은 쉬운 일은 아니다. 49년생: 힘들 때는 주변사람들과 상의하라. 37년생: 마음에 없는 말은 잠깐의 유익을 준다.

98년생: 승부에 집착하다가 큰 코 다칠 수 있다. 86년생: 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다. 74년생: 튀고 싶은 마음은 간절하나 기다려라. 62년생: 술책으로 아첨하려는 사람을 경계하라. 50년생: 정답과 오답의 공통점을 찾아라. 38년생: 마음먹은 것처럼 되지 않는 운이다.

99년생: 불안을 안고 살아가는 것은 괴롭다. 87년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 75년생: 무심코 한 말 때문에 책임질 일이 생긴다. 63년생: 자기 암시를 통해 기분을 조절하라. 51년생: 종속관계 타파에 게으르면 인재 당한다. 39년생: 주위사람들을 존중해야 이름을 떨친다.

00년생: 돈 부탁이온다 좋은 이미지로 해결하여라. 88년생: 처음 시작하던 때와 같이 행동해야 한다. 76년생: 과거의 틀에 얽매이면 시야가 좁아진다. 64년생: 내게 의미 없는 일이 주어진다. 52년생: 힘은 사용에 따라 그 위상이 달라진다. 40년생: 실속만 차리다가 곤경에 빠질 수 있다. 28년생: 내가 해결할 수 있다면 미루지 마라.

01년생: 바른 언행으로 타인을 첩근하라. 89년생: 여기저기 전전하면 불썽사나운 법이다. 77년생: 마음을 비우면 유익한 시간이 된다. 65년생: 루머가 난무하더라도 주관을 갖고 행하라. 53년생: 어항속 금붕어를 밖으로 꺼내지 말라. 41년생: 불안해하는 사람에게 긍지를 갖게 하라. 29년생: 새로운 사람을 만나는 것은 새로운 기회.

02년생: 중요한 일이나 약속은 오전에 하라. 90년생: 자그마한 노력으로 큰 효과를 거둔다. 78년생: 단계별로 해야할 일을 정리하면 좋다. 66년생: 선점의 중요성을 인식하고 나서라. 54년생: 자신의 모습을 뒤로 감추는 것이 유익하다. 42년생: 집안에 일어나는 일은 새어나가기 일쑤다. 30년생: 예민한 사람은 득보다 실이 많다.

03년생: 동업하는 사람은 갈등이 나타난다. 91년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자. 79년생: 제자리에서 바람을 등지니 나가기가 좋다. 67년생: 심사숙고한 결정도 허점이 발견되기 마련. 55년생: 선례란 무시할 수 없는 현실이다. 43년생: 피로함이 느껴질 때는 푹 쉬어라. 31년생: 모든 것이 조화를 이룬다는 것은 쉽지 않다.

04년생: 일이 생긴다.지체없이 행동으로 추진하라. 92년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 80년생: 진로에 대한 고민으로 마음이 편치않다. 68년생: 외형적인 사람은 속내를 보이지 마라. 56년생: 모양새를 갖추는지 않으면 일이 힘들다. 44년생: 남의 일에 관여하지 말고 무관심하라. 32년생: 타고난 재능도 사장시키면 사라진다.

05년생: 생각지도 않은 돈이 들어온다. 절반은 써면 좋다. 93년생: 상대와 자신이 동등한 입장이라 생각하라. 81년생: 막상 시작하면 그리 힘든 일은 아니다. 69년생: 완벽 추구가 심하면 오히려 손해가 온다. 57년생: 한번 올라가면 내려오기 싫은 것이다. 45년생: 아름답고 그리운 시절이 생각나는구나. 33년생: 한번 정한 마음은 쉽사리 변하지 않는다.

06년생: 자신이 원하는 것을 솔직하게 이야기 하라. 94년생: 사업자는 좋은 성과가 기대된다. 82년생: 이성간 약간의 마찰은 플러스요인. 70년생: 말은 느낌에 따라 크게 달라질 수 있다. 58년생: 용두사미의 형상은 손실을 초래한다. 46년생: 일을 끝낸 후에 다른 일에 착수하라. 34년생: 파란 것과 노란 것중 파란 것을 선택하라.

95년생: 시선을 한곳에 집중하면 일이 쉽다. 83년생: 하나만 알고 둘은 모르니 관심가져라. 71년생: 타협할 줄 알아야 자신의 입지가 굳는다. 59년생: 무분별 하는 것은 소인배들의 짓이다. 47년생: 힘들게 얻은 것일수록 기대가 크다. 35년생: 인내심이 강하면 힘을 한곳에 집중하라.

백운철학원

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