K-9 자주포 핀란드 2차 수출계약

국산 K-9 자주포의 대규모 수출계약이 성사됐다. 방위사업청은 9일 핀란드 수도 헬싱키에서 코트라(KOTRA·대한무역투자진흥공사)와 핀란드 국방부 간 9400억원 규모의 K-9 2차 수출계약을 맺었다고 밝혔다. 정부 간 계약 형태로 이뤄지는 이번 계약에서 코트라는 우리 정부를 대표하는 계약 당사자로 참여했다.

핀란드와의 2차 수출계약이 체결된 한국산 K-9 자주포. 세계일보 자료사진

계약에는 K-9 112문과 유지·보수·교육 체계, 탄약 등이 포함됐다. 핀란드에 수출되는 K-9은 한국군이 쓰던 것을 창정비(특수시설 및 공구를 활용해 실시하는 최상위 정비 단계)하는 절차를 거쳐 인도되고, 한국군은 새로 만든 것을 쓰게 될 예정이다. 정부 관계자는 “핀란드 측은 비용 문제로 신품 제작보다는 기존 제품을 정비해서 쓰는 방안을 선호했던 것으로 안다”며 “1차 수출도 같은 방식으로 이뤄졌고, 현지 평가도 좋은 편”이라고 설명했다.



핀란드는 2017년 K-9 1차 계약(96문)을 통해 K-9을 운용해왔다. 북극과 인접한 핀란드의 가혹한 환경에서도 K-9의 화력과 기동성 등은 높은 수준으로 유지됐다. 러시아와 인접한 핀란드는 2022년 발발한 우크라이나 전쟁으로 군비 증강의 필요성이 한층 커졌다. 특히 강력한 화력과 기동성을 겸비한 자주포는 우크라이나 전쟁에서도 중요한 전력으로 평가됐던 만큼 K-9의 추가 수요로 이어졌다는 평가가 나온다. 우크라이나 전쟁으로 동유럽 일대에서 긴장이 고조되는 상황에서 핀란드는 K-9의 신속한 인도를 요청했고, 방위사업청은 국방부, 코트라, 한화에어로스페이스 등과 긴밀하게 협조하며 핀란드 측의 요청에 대응했다.

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