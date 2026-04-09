카자흐 대통령 만난 강훈식 ‘원유 확보’ 논의

이재명 대통령의 특사로 중동 3개국을 방문 중인 강훈식 대통령 비서실장이 카자흐스탄을 찾아 양국 간 전략적 협력 관계 강화에 나섰다.



카자흐스탄 대통령실에 따르면 9일(현지시간) 강 비서실장은 카자흐스탄의 아코르다 대통령궁에서 카심-조마르트 토카예프 대통령을 예방했다. ‘전략경제협력 대통령 특사’ 자격으로 이루어진 이 면담에서 강 비서실장은 이재명 대통령의 안부와 함께, 카자흐스탄의 새 헌법 채택을 위한 국민투표가 성공적으로 치러진 것에 대한 축하 메시지를 전했다.

강훈식 대통령 비서실장(왼쪽)이 9일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄을 찾아 카심 조마르트 토카예프 대통령과 기념촬영을 하고 있다. 카자흐스탄 대통령실 공식 홈페이지

카자흐스탄은 중앙아시아의 주요 에너지 생산국으로, 한국의 공급망 다변화 전략에서 핵심 파트너로 평가된다. 강 비서실장은 이 대통령의 친서를 전달하며 에너지·자원 협력을 포함한 전략적 동반자 관계 강화를 제안했다. 강 비서실장은 토카예프 대통령이 서울을 방문하고, 올해 9월에 개최될 제1회 ‘중앙아시아-대한민국’ 정상회의에 참석해 줄 것을 요청했다. 양측은 석유·가스 등 전통 에너지뿐 아니라 공급망 안정과 무역, 투자 등 경제 협력 전반에 대해 폭넓게 의견을 교환한 것으로 전해졌다.



토카예프 대통령은 강 비서실장 방문에 대해 “양국의 공동 노력을 통해 양국 간 협력이 꾸준히 발전할 것이라 확신한다”고 말했다.



원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하고 있는 한국은 호르무즈해협 긴장 고조로 공급 차질 위험이 커진 상황이다. 이에 정부는 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아 등으로 특사를 파견해 공급선을 다변화하고 장기적인 에너지 확보 전략을 추진 중이다.

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