日, 겨울잠 깬 곰 비상…도미야시 학생 5천명 방울 달고 등교

일본에서 겨울잠에서 깬 곰들이 잇따라 출몰하며 인명 피해 우려가 커지자, 현지 지방자치단체들이 대책 마련에 총력을 기울이고 있다.



9일 NHK 등에 따르면 전날 후쿠시마현 고리야마시의 고속도로 인근 수풀에서 곰 한 마리가 발견됐다.

일본 아키타현의 곰 조심 안내판. EPA연합뉴스

당국은 인근 주민의 안전을 고려해 엽사가 현장에서 곰을 사살할 수 있는 '긴급 총기 사격'을 결정하고 해당 곰을 처리했다.



이처럼 겨울잠에서 깬 곰의 활동이 본격화되면서 지역별 맞춤형 대응이 이어지고 있다.



홋카이도 후쿠시마초는 마을과 산의 경계 지역 및 묘지 등 총 5㎞ 구간에 전기 울타리를 다시 설치하기 시작했다.



이곳에선 지난해 7월 신문을 배달하던 남성이 곰에 습격당해 숨지는 사고가 발생했다.



당국은 겨울철 적설로 인한 파손을 막기 위해 철거했던 울타리를 곰의 활동기에 맞춰 재가동해 마을로 내려오는 곰을 막겠다는 방침이다.



미야기현 도미야시도 예방 조치에 나섰다.



이곳에서는 지난해 9월 한 초등학교 통학로에서 60대 남성이 곰에게 습격당해 다치는 일이 있었다.



도미야시는 지난해 곰 출몰 정보가 예년보다 3배가량 급증함에 따라 지역 내 모든 초·중학생 5천명에게 '곰 퇴치용 방울'을 배부하기로 했다.



이날 열린 전달식에서 학생들은 가방에 방울을 달고 몸을 흔들며 방울 소리를 내는 방법을 배웠다.



방울을 전달받은 도미야초등학교 6학년 학생은 "친구들과 더 활기차게 소리를 내면서 곰이 근처에 오지 못하도록 조심해서 다니겠다"고 말했다.

마을 출몰 곰에 日 피해 급증. 교도연합뉴스

일본 환경성의 집계에 따르면 2025년도(2025년 4월~2026년 3월) 일본 전역의 곰 출몰 건수는 지난 2월 말 기준 약 5만건에 달했으며, 포획된 곰은 1만4천 마리를 넘어섰다.



이는 통계 작성 이후 최대치로, 통상 겨울잠 기간인 12월에서 3월 사이에도 출몰 정보가 끊이지 않는 등 이례적인 현상이 이어지고 있다.



도쿄농공대 고이케 신스케 교수는 "보통 3~5월에 잠에서 깨지만 올해는 2월부터 도심에서 목격되고 있다"며 "특히 50~60㎝ 정도의 새끼 곰들이 눈에 띄는데, 어미를 잃은 새끼들이 먹이 구하는 법을 몰라 민가로 내려왔을 가능성이 크다"고 분석했다.

<연합>

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