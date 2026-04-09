“30kcal 커피” 아몬드브리즈, ‘제로슈거 커피’ 출시로 관련 시장 겨냥

즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저(Healthy Pleasure)' 열풍이 거센 가운데, 식물성 음료 시장의 브랜드 아몬드브리즈가 설탕 걱정 없이 즐길 수 있는 신제품을 선보인다.

세계 최대 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드와 매일유업이 협업해 선보이는 아몬드브리즈는 오는 4월 9일, 무당(Zero Sugar) 제품인 ‘아몬드브리즈 커피’를 출시한다. 이번 신제품은 아몬드브리즈 특유의 고소한 맛에 브라질산 커피 추출액을 더해 풍미를 살렸으면서도, 한 팩당 칼로리를 30kcal로 낮춰 체중감량과 식단 관리에 민감한 소비자들을 겨냥했다. '100% 캘리포니아산 프리미엄 아몬드'를 사용한 것이 특징이다.

특히 이번 신제품은 글로벌 시장에서 검증된 브랜드 파워를 바탕으로 기획됐다. 아몬드브리즈는 세계적인 시장조사기관 Circana와 국내 WorldPanel 데이터(2025년 기준)를 통해 한국과 미국에서 아몬드 음료 부문 판매 1위를 입증한 바 있다. 이러한 신뢰도를 바탕으로 '언스위트', '커피', 그리고 리뉴얼 출시된 '초코'까지 제로슈거 라인업을 강화하며 시장 확대에 나선다는 계획이다.

제로슈거로 바뀐 ‘아몬드브리즈 초코’는 기존 ‘초콜릿’ 맛을 리뉴얼해 특유의 풍미와 달콤함은 그대로 유지하면서도 소비자들이 보다 가볍게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 점점 더워지는 날씨로 인해 식단에 관심을 갖는 소비자들에게 선택지 중 하나로 제시됐다.

새로운 캠페인 슬로건인 ‘All Day Zero, All Day Almond Breeze’ 역시 공개됐다. 가벼운 아침부터 오후 간식까지 하루 종일 칼로리 부담 없이 즐길 수 있다는 의미를 담았다. 이를 위해 5인조 혼성 그룹 ‘올데이 프로젝트’와 함께한 캠페인 비디오를 공개하며 본격적인 마케팅에 나선다. 올데이 프로젝트는 특유의 활기찬 이미지로 아몬드브리즈의 건강한 브랜드 메시지를 전달할 예정이다.

현재 아몬드브리즈는 오리지널(45kcal)부터 뉴트리플러스 프로틴(65kcal), 바리스타(430kcal) 등 총 7종의 라인업을 선보이고 있다. 신제품 구매는 매일유업 공식 네이버 브랜드 스토어에서 가능하며, 공식 인스타그램에서는 특별한 선물이 걸린 구매 인증 이벤트도 진행된다.

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