두산위브 더센트럴 수원, 무순위 청약…잔여 25가구 대상

두산건설의 ‘두산위브 더센트럴 수원’이 무순위 청약을 진행한다. 이 단지는 275가구를 일반분양하는데 이번 청약은 잔여 25가구가 대상이다.

경기 수원시 장안구에 있는 111-3구역 재개발 사업으로 지상 최고 29층, 6개 동, 총 556가구 단지로 구성된다. 입주는 2028년 9월로 예정돼 있다. 지난달 진행된 1순위 청약에선 평균 14.6대 1의 경쟁률을 보였다.

두산위브 더센트럴 수원 조감도. 두산건설 제공

새 아파트는 강남 연결 노선인 신분당선 연장노선과 연계될 것으로 보인다. 2029년 12월 개통이 목표인 신분당선 연장 구간(광교~호매실) 공사가 진행 중이다.

신설 예정인 수성중사거리역(가칭)을 도보로 이용 가능하다. 신분당선을 이용하면 2호선·신분당선 환승역인 강남역까지 40분대, 신분당선·경강선 환승역인 판교역까지는 30분대 이동이 가능할 것으로 보인다.

두산위브 더센트럴 수원은 남향 위주 배치와 판상형 구조 설계가 적용됐다. 전용 59㎡에는 4베이 구조를 적용하고 방 3개, 화장실 2개를 배치할 예정이다.

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