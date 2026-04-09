신지, 27년 만에 밝힌 쌍수 비화…"어딘지도 모르고 끌려갔다"

혼성그룹 코요태 신지가 쌍꺼풀 수술을 고백하게 된 사연을 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '행사 13~15개 뛰고도 정산 못 받았다니까?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

혼성그룹 코요태 신지. 유튜브 채널 '어떠신지' 화면 캡처

영상에서 신지는 데뷔 초 활동 영상을 돌아보며 비화를 전했다.

그는 과거 라디오 방송에서 마이크로 얼굴을 가렸던 일을 언급하며 "쌍꺼풀 수술을 한 지 얼마 되지 않았을 때라 얼굴을 가려야 했다"고 말했다.

이어 "원래 속쌍꺼풀이 있었는데 피곤하면 자꾸 풀렸다. 그러다 스타일리스트 언니의 눈 수술이 잘 된 것을 보고 매니저가 나를 명동 한복판에 데려다줬다"며 "어딘지도 모르는 곳에서 언니 손에 이끌려 수술받았다. 지금까지도 병원 위치를 모른다"고 회상했다.

신지는 "1집 반응이 좋아 곧바로 2집 준비에 들어갔다. 붓기가 전혀 빠지지 않은 상태에서 방송 출연을 해야 했다"며 "붓기가 빠질 시간을 주지 않으니 어쩔 수 없이 수술 사실을 밝히게 된 것"이라고 설명했다.

이에 제작진이 "당시에는 시술을 고백하는 연예인이 거의 없지 않냐"고 묻자 신지는 "가수 중에는 내가 처음이었다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지