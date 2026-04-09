'의리맨' 장항준, 바쁜 와중에도 비보 직원 주례 나서

장항준 감독이 같은 회사 직원의 주례를 서며 의리를 지켰다.

8일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '미안합니다…김숙이 방송 중 사과를 한 이유!?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 "장항준 감독이 '왕과 사는 남자'로 빵 떠서 일정이 너무 바쁜데도 비보 직원의 결혼식에 의리있게 참석해서 주례를 봐 주셨다"고 말했다.

이후 장 감독은 주례석에서 "한국이 낳은 세계적인 거장 김은희 작가의 남편 장항준"이라고 자신을 소개했다.

그는 "사실 사이가 좋을 때는 상관 없다. 어떤 사람이든 뭔가 안 좋은 일이 있을 때 어떻게 지내느냐가 굉장히 중요하다는 생각을 많이 했다"고 강조했다.

장항준. 유튜브 캡처

또 "처음의 단추를 어떻게 끼우느냐가 굉장히 중요하다고 생각한다"고 했다.

아울러 "나는 와이프가 부르면 벌떡 일어난다. '오빠, 물 한 잔만 떠다 주면 안 될까'해서 물을 떠다 주면 '오빠, 고마워'라고 하고 물을 받는다"며 "그 작은 한마디가 서로 가족끼리 예의를 지키는 것"이라고 했다.

끝으로 "내가 앞집 사람이나 회사 사람들, 편의점 사장님한테 친절하게 하는 것에 반의 반만 (가족에게) 해도 가족끼리 행복해질 수 있을 것"이라고 했다.

장 감독은 송은이가 대표로 있는 미디어랩 시소에 소속됐다. 이 회사는 송은이가 설립한 콘텐츠랩 비보의 매니지먼트사다.

<뉴시스>

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