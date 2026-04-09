이정진 "브라질·프랑스 여성과 연애 경험 있어"

배우 이정진이 과거 외국인 여성과의 교제 경험을 공개한다.

9일 오후 10시 방송되는 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2' 4회에서는 이정진이 지인의 소개로 외국인 여성과 소개팅을 하는 모습이 공개된다.

이정진. 채널A 제공

사전 녹화에 이정진은 경기 양평 두물머리의 한 카페에서 상대를 기다리며 여유로운 모습을 보였다.

그러나 금발의 외국인 여성이 등장하자 이정진은 "처음에 이름만 듣고 나와서 너무 당황했다"고 반응했다.

스튜디오에서 국제 연애에 관한 대화가 이어졌고, 이승철은 "국제 연애가 가능하겠어?"라고 물었다. 이에 이정진은 "국제 연애 경험이 있고, 가족 중에도 국제결혼을 한 사람이 있다"고 답했다.

특히 그는 "브라질, 프랑스 여성과 연애해봤다. 언어가 통하지 않아도 마음이 통하면 대화가 된다"고 밝혔다. 이에 탁재훈은 "당신이 진정한 선생님"이라고 반응했다.

소개팅 현장에서는 상대 여성이 능숙한 한국어를 구사해 대화를 이어갔으며, 이정진은 "내가 한국어를 더 못하는 것 같다"고 말했다.

이승철은 소개팅에 임하는 이정진의 태도에 대해 "내가 본 소개팅 중 가장 적극적이다"라고 평가했다.

<뉴시스>

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