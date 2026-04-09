KT, 차량 5부제 확대 시행…“에너지 절감 문화 확산”

KT는 전국 318개 사옥을 대상으로 차량 5부제를 확대 시행한다고 9일 밝혔다.

KT는 전국 318개 사옥을 대상으로 차량 5부제를 확대 시행한다고 9일 밝혔다. KT 제공

정부의 자원 안보 위기 대응 정책에 적극 동참하고, 에너지 절감 문화 확산을 위한 기업 차원의 조치다.

KT는 기존 68개 사옥에서 차량 5부제를 자체 시행해왔고, 이번 조치로 250개 사옥을 추가해 시행 범위를 넓힌다.

차량 5부제는 요일별로 운영한다. 월요일은 차 번호 끝자리가 1·6번, 화요일은 2·7번, 수요일은 3·8번, 목요일은 4·9번, 금요일은 0·5번의 출입을 제한한다.

시행 대상은 임직원 차량과 고객 등 사옥 방문 차량이며, 장애인, 임신부·유아 동승 차량, 업무용 차량, 야간 교대 근무자 등은 예외다.

KT는 차량 5부제 외에도 통신실 냉방 온도 최적화 솔루션 등 에너지 절감을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.

통합관제센터로 전국 KT 건물의 설비와 에너지 사용 현황을 실시간으로 모니터링하고, 공조·조명 설비를 효율적으로 운영하는 등 에너지 절감을 적극 추진한다.

KT 관계자는 “차량 5부제 외에도 AI 기술을 접목한 에너지 효율화 솔루션을 지속 확대로 탄소 중립 실현과 자원 안보 위기 극복에 기여하겠다”고 말했다.

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