"트럼프, 파키스탄에 '이란과 휴전 중재' 강하게 요구"

미국이 이란에 대한 전면적인 공격을 앞두고 물밑에서 휴전을 성사하기 위해 파키스탄에 중재 역할을 강하게 요구한 것으로 전해졌다.



파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 파키스탄 측 소식통을 인용해 도널드 트럼프 행정부가 최근 수주간 파키스탄 정부를 상대로 이 같은 요청을 했다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 신화연합뉴스

미국은 지난달 21일 트럼프 대통령이 '호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 초토화하겠다'는 위협을 한 시점부터 휴전을 모색했다는 것이 소식통들의 주장이다.



트럼프 행정부는 이란이 직접적인 압박보다 무슬림 국가인 파키스탄의 설득을 수용할 가능성이 더 크다고 판단한 것으로 보인다.



이에 따라 파키스탄의 아심 무니르 국방군 총사령관 등 고위인사들은 이란 지도부와 트럼프 행정부 사이에서 메시지를 전달하는 역할을 맡았다.



특히 무니르 총사령관은 트럼프 대통령이 제시한 협상 마감 시한을 앞두고 스티브 윗코프 특사뿐 아니라 JD 밴스 부통령과 트럼프 대통령과 통화하는 등 긴밀하게 의견을 교환했다.



파키스탄 고위인사들은 미국이 작성한 15개 조항의 휴전안과 이란의 10개 조항을 중개했다.



또한 2주에서 45일까지 다양한 휴전 기간 선택지와 함께 이슬라마바드를 협상 장소로 제안하기도 했다.



양측의 입장차는 컸지만, 이란은 결국 우라늄 비축량 제한 등 조건에 대해 수용하는 분위기가 됐다는 것이 외교 소식통의 전언이다.



파키스탄의 중재로 이란은 호르무즈 해협 개방과 휴전에 원칙적으로 동의했지만 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 마지막까지 문제가 된 것으로 전해졌다.



혁명수비대 내부에서 일부 강경파가 호르무즈 해협 개방과 휴전에 반대했기 때문이다.



휴전 타결 직전 혁명수비대가 사우디아라비아의 석유화학 중심지 주바일을 드론으로 공격한 것도 협상을 방해하려는 막판 시도였다는 것이 파키스탄 정부 관계자의 분석이다.



한편, 협상 타결 후 국제사회에선 중동의 파국을 막는 데 역할을 한 파키스탄의 외교적 존재감이 커졌다는 평가가 제기된다.



남아시아 전문가인 마이클 쿠겔만은 엑스(X·옛 트위터)에 "파키스탄은 몇 년 만에 가장 큰 외교적 성과를 거뒀다"고 밝혔고, 미국 싱크탱크 중동정책위원회의 선임 연구원인 카므란 보카리는 "수십 년간 불안정한 국가였던 파키스탄이 서아시아에서 미국의 주요 동맹국으로 재부상하는 듯하다"고 말했다.

<연합>

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