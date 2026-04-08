경찰, 연 6800% 고리대 ‘이실장 일당’ 집중수사 착수

수도권 청년을 상대로 연 최고 6800%의 초고금리 대출을 실행하고 상환 지연 시 가족 및 지인에게 연락하는 등 불법추심을 일삼은 ‘이실장’ 일당에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

사진=게티이미지뱅크

8일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부는 최근 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대를 ‘이실장’ 관련 피해 사건의 집중 수사 관서로 지정했다.

국수본은 지난주 금융감독원으로부터 피해 신고 내역 등 관련 자료도 넘겨 받은 것으로 전해졌다.

앞서 금감원은 지난 27일 ‘이실장’ 관련한 피해 신고가 급증하고 있다며 소비자경보 ‘경고’를 발령한 바 있다. 불법사금융 피해 신고센터에 접수된 ‘이실장’ 관련 신고는 총 62건으로, 올해 1월 절반 넘게 발생했다.

이들은 대출 중개 사이트나 온라인 커뮤니티 등 급전이 필요한 피해자에게 접근한 뒤에 과도한 개인정보 등을 담보로 초단기 ·초고금리 대출을 실행했다. 이들은 상환이 지연되면 피해자를 협박하고 가족 및 지인에게 연락하는 등 불법추심을 일삼은 것으로 전해졌다.

‘이실장’은 평균 대출금 100만원, 대출 기간 11일, 연 이자율 6800％ 등 소액 대출을 취급하며 대출 과정에서 피해자 얼굴이 포함된 자필 차용증, 신분증, 가족 연락처 등 과도한 개인정보를 담보로 요구한 것으로 조사됐다.

피해자들은 생계 유지 목적으로 다중 채무의 악순환에 빠져있었으며 직업군은 사무직, 일용직을 비롯해 취약계층도 존재했다.

특히 전체 피해자 62명 중 2030 세대가 72.5%로, 젊은 층이 주 피해계층인 것으로 확인됐다. 아울러 비대면 대출 특성상 전국적으로 피해자가 존재하나 수도권(서울·경기도 등) 거주자가 33명으로 과반을 차지하는 것으로 나타났다.

금감원은 “대출 과정에서 자필 차용증 인증 사진, 가족 및 지인 연락처 등을 요구하는 경우 절대 주지 말고 대출을 중단할 것”을 강조했다.

이어 “한 번의 피해 신고로 불법추심 중단 및 소송 지원 등을 받을 수 있는 ‘원스톱 종합·전담 지원 시스템’을 적극 활용해 신속히 구제받아야 한다”고 덧붙였다.

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