트럼프 “언제든 다시 공격할 것”…이란 압박은 계속돼

미국과 이란 전쟁이 ‘2주 임시 휴전’에 돌입한 가운 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전안 협상이 원하는 대로 흘러가지 않을 경우 이란을 다시 공격할 수 있다고 압박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 이란과 2주간 휴전을 발표한 이후 영국 스카이뉴스 특파원과 1분 30초간 통화에서 “이번 휴전이 미국의 완전한 승리”라며 “훌륭하다. 아주 좋다. 우리는 군사적으로 하고 싶었떤 모든 것을 다 이뤘다”고 말했다.

그러면서도 이란에 대한 경고를 잊지 않았다. 트럼프 대통령은 “(협상 결과가) 좋지 않으면 우리는 언제든 아주 쉽게 (군사적으로) 되돌아갈 것”이라며 언제든지 이란에 대해 공격을 재개할 수 있다는 점을 시사했다.

이란이 제시한 10개항의 종전안을 미국이 받아들일 수 있는지에 대해서 “당신은 그 포인트들이 뭔지 모르지만 나는 안다”며 “(그 중 상당수는) 매우 훌륭하고 대부분은 이미 충분히 협상된 상태”라고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.

이란 최고국가안보회의도 성명에서 이란이 미국, 이스라엘과 전쟁에서 승리했으며 이란이 제시한 10개 항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 밝혔다.

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