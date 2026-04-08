이재명 대통령 가짜뉴스 대응 지시에 경찰 사이버 분석팀 신설

경찰이 온라인상 허위·조작 정보를 신속하게 찾아내고 삭제하는 ‘사이버 분석팀’을 신설한다. 이재명 대통령이 가짜뉴스에 대한 엄정 대응을 지시한 지 이틀만이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 8일 ‘달러 강제 매각설’ 유포 사건을 수사 중인 경기남부청 사이버수사대를 찾아 이 같은 계획을 밝혔다. 유 대행은 “의도적인 허위·조작정보 유포는 국민 불안을 증폭시키고 사회 혼란을 초래하는 중대한 범죄”라며 “신속한 탐지 및 차단과 강력한 대응이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기남부경찰청을 찾아 허위·조작 정보에 대한 강력한 대응을 지시하고 있다. 경찰청 제공

사이버 분석팀은 서울청, 경기남부청, 광주청, 경남청 사이버수사대 내에 설치된다. 총 16명의 수사관들이 허위·조작정보를 신속하게 찾아내고 삭제·차단 조치에 나선다.

6월 지방선거가 다가오면서 각종 혐오집회와 중동 전쟁과 관련한 가짜뉴스가 온라인상에 퍼지고 있다. 이에 따라 경찰청은 지난해 10월 허위정보 유포 등 단속 태스크포스(TF)를 발족하고 선거와 물가 등 허위정보에 대한 모니터링과 집중단속에 나서고 있다.

유 대행은 “악의적이고 조직적인 허위·조작정보 유포 행위가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초유포자를 끝까지 추적해 처벌하는 등 선제적이고 단호한 대응을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 “국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 행위는 반란 행위나 다름없다”고 강력한 대응을 주문했다. 구윤철 부총리 겸 재경부 장관도 ‘정부가 달러를 강제로 매각하게 한다’는 가짜뉴스의 최초 유포자와 적극 유포 가담자를 처벌해달라는 내용의 고발장을 지난 2일 경찰에 제출했다.

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