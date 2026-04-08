주낙영 예비후보 선대위, 박병훈 등 상대 후보 4인 ‘허위사실공표’로 선관위 고발 [6·3의 선택]

주낙영 경북 경주시장 예비후보 선거대책위원회는 8일 공동성명서와 기자회견을 통해 허위 사실을 유포한 박병훈·이창화·여준기·정병두 예비후보 4인을 공직선거법 위반(허위사실공표죄) 혐의로 경주시선거관리위원회에 공식 신고했다고 밝혔다.

◆“실체 없는 ‘관권 선거’ 주장, 유권자 기만하는 교묘한 화법”

주낙영 후보 선대위는 피신고인들이 공동 성명서에서 언급한 ‘관권 선거’ 주장에 대해 “주 후보는 시장 재임 중 단 한 차례도 공무원을 선거에 동원하거나 지시한 바 없다”고 일축했다.

특히 선대위는 “상대 후보들이 ‘동원하지 않겠다는 다짐을 하라’는 식의 교묘한 화법을 사용해 마치 불법 행위가 실제하는 것처럼 확신을 심어준 것은 후보자의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적 프레임”이라고 강하게 비판했다.

◆“정당한 시민단체 지지를 ‘보은성 뇌물’로 매도”

또한, 일부 시민단체의 지지 선언을 ‘보은성 지지’ 혹은 ‘보은성 지원금’으로 규정한 것에 대해서도 강력히 반발했다.

선대위 측은 “해당 단체들의 지지는 정관과 절차에 따른 자발적인 의사표시”라며, “법령에 따라 정당하게 집행된 시 예산을 특정 단체 명시도 없이 ‘보은성’이라 뭉뚱그려 비난하는 것은 경주시 보조금 단체 전체에 대한 모독이자 전형적인 흑색선전”이라고 비판했다.

◆“네거티브 뒤에 숨지 말고 정책으로 승부해야”

선대위 상임위원장(박몽룡·이무근)은 “선거가 임박하자 정책 대결은 등한시한 채, 오로지 주낙영 후보를 낙선시킬 목적으로 자극적인 허위 프레임을 조작해 유포하는 행태가 개탄스럽다”며, “이는 경주 시민의 눈과 귀를 가리고 민주주의의 근간을 흔드는 중대 범죄인만큼, 선관위의 신속하고 엄정한 조사를 촉구한다”고 밝혔다.

또 “앞으로도 근거 없는 비방과 마타도어에 대해서는 무관용 원칙으로 강력하게 대응할 것이며, 오직 경주의 미래를 위한 정책과 비전으로 시민들의 선택을 받을 것”이라고 강조했다.

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