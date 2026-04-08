포스코, 조업지원 협력사 직원 7000여명 '직고용’…각계각층 환영 목소리

포스코가 산업현장 원 · 하청 관계의 구조적 문제점을 해결하기 위해 포항 · 광양제철소 생산현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원들을 직접 고용하는 로드맵을 8일 발표하자 지역 정치권을 비롯한 상공계가 환영의 뜻을 밝히고 있다.

반면 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 포스코가 협력사 직원 약 7000명에 대한 직접 고용 방침을 밝힌 것과 관련, "공감대 형성이란 절차를 무시한 채 진행된 일 처리"라며 회사 측을 강하게 비판했다.

포스코 포항제철소 전경. 포스코 제공

포스코는 제철공정 특성상 대규모 설비가 24시간 가동되고 작업 간 직무 편차가 커 직영과 협력사가 함께 근무하는 원 · 하청 구조로 운영돼 왔으나, 이번에 조업과 직접 연관된 지원업무를 수행하는 협력사 현장 직원을 대규모 직접 고용하기로 결정했다.

포스코는 2011년부터 제기된 근로자지위 확인 소송을 일단락 하고, 향후 순차적으로 양 제철소에서 근무하는 조업지원 협력사 직원들 중 입사를 희망하는 현장 직원들을 대상으로 채용절차를 진행한다.

이번 조치는 ‘위험의 외주화' 근절을 통한 안전관리 혁신의 일환으로 추진된다.

이는 포스코그룹이 지난해 8월 밝힌 ‘다단계 하청구조를 포함한 하도급 문제의 근본적 개선’ 방침을 실행에 옮긴 것으로, 그룹 차원의 안전 원칙과 의지를 구체화한 사례다.

포스코 관계자는“협력사 직원 직고용을 통해 산업현장의 안전체계를 혁신하고, 상생의 노사 모델을 바탕으로 미래 철강 경쟁력을 더욱 강화 해 나갈 것" 이라고 말했다.

포스코는 향후 직고용된 직원들이 보다 안전한 생산현장 근무 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 직무역량 향상 교육을 제공하고, 화합의 조직문화 안착을 위한 사후 프로그램도 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.

이번 포스코의 원 · 하청 간 대규모 통합은 산업계 노사상생 모델을 구축하는 한편, 유례없는 철강산업의 위기를 상생의 해법을 통해 극복하며 새로운 돌파구를 만들어 간다는 데에 큰 의미가 있는 것으로, 관련 협력사 등은 환영의 뜻을 밝혔다.

포스코 협력사 상생협의회 직원측은 “포스코의 대승적 결정을 환영하며, 장기간 소송으로 인한 내부 갈등이 해소될 것으로 기대된다”며 “포스코의 일원으로서 자긍심을 갖고 안전한 일터 만들기에 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

국민의힘 이상휘(포항남·울릉·사진) 국회의원은 "포스코가 협력업체 근로자 7000여 명 규모의 직고용을 전격 결정했다. 이는 단순한 고용 형태의 전환을 넘어, 포항 지역사회가 오랫동안 안고 있던 갈등을 마무리하고 상생의 미래로 나아가겠다는 책임 있는 결단으로 높이 평가할 만하다"면서 "포항 남구와 울릉군의 민생과 발전을 살피는 국회의원으로서, 상생의 새 길을 연 포스코의 결단을 진심으로 환영한다. 이번 결정이 15년간 이어진 갈등을 딛고 안전과 책임, 신뢰를 바탕으로 포스코와 지역사회가 함께 새로운 100년의 미래를 열어가는 뜻깊은 전환점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

나주영(사진) 포항상공회의소장은 "수천 명에 달하는 근로자의 고용 안정은 개별 가정의 안정을 넘어 포항 지역경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라며"이는 소비와 내수를 진작시켜 위축된 골목상권에 생기를 더하고, 포항의 산업 생태계를 한층 더 탄탄하게 만드는 선순환으로 이어질 것"이라고 기대했다.

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