재능대 관광비즈니스과, 취창업 중심 실전형 모의면접 운영

재능대학교가 학생들이 창업가의 관점에서 본인 아이디어를 논리적으로 전달하고 설득하는 경험을 쌓도록 했다. 재능대 글로벌관광비즈니스과는 취창업 중심 실전형 모의면접 프로그램을 운영했다고 8일 밝혔다.

이번 일정은 스카우트(SCOUT) 사업과 연계해 개편 ‘취창업 역량개발’ 교과목을 기반으로 마련됐다. 기존 취업 준비 중심에서 벗어나 창업 역량까지 아우르는 교육과정으로 개선이 이뤄졌다. 재학생들의 실전 대응 능력을 강화하는 데 초점이 맞춰졌다.

전날 진행된 모의면접은 일반적인 방식에 창업 요소를 접목한 게 특징이다. 학생들은 자신이 기획한 관광·서비스산업 분야의 아이템 바탕으로 사업계획을 발표하고, 질의응답으로 타당성과 실행 가능성을 검증받았다.

손해경 학과장은 “스카우트 사업과 연계한 교과목 개편 및 모의면접 운영으로 취업뿐 아니라 창업을 하나의 진로라고 인식할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 실습 중심 교육과 현장 연계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 재능대는 스카우트 사업 과정에서 창업 동아리·캠프 운영, 지역 연계 프로젝트 등 여러 프로그램을 추진 중이다. 학생들의 취창업 역량 강화와 지역 기반의 창업 생태계 조성에 기여하고 있다는 평가를 받는다.

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