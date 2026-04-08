대구 ‘장모 살해·시신 유기’ 사위 조재복…“잔인성·증거 충분” 신상 공개 [사건수첩]

장모를 무차별 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방(캐리어)에 담아 유기한 20대 사위의 신상이 공개됐다.

대구경찰청은 8일 신상정보 공개 심의위원회를 열고 살인 및 사체유기 혐의를 받는 조재복(26)의 이름과 나이, 사진을 홈페이지에 게시했다.

위원회 측은 “범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고 증거가 충분하다”며 “범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 공개를 결정했다”고 밝혔다. 조씨와 유족 모두 신상 공개에 동의했으며, 게시 기한은 내달 8일까지다.

장시간 장모를 폭행해 살해한 뒤 시신을 캐리어에 담아 유기한 혐의를 받는 사위 조재복. 대구경찰청 홈페이지

경찰에 따르면, 조씨는 지난달 18일 대구 중구의 한 오피스텔에서 함께 살던 장모 A(54)씨를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤, 시신을 캐리어에 넣어 북구 칠성동 신천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 경찰은 지난달 31일 신천변에서 캐리어가 발견된 직후 수사에 착수, 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 조씨와 공범인 아내 최모(26)씨를 긴급체포했다.

시신 유기를 도운 최씨는 신상 공개 대상에서 제외됐다. 조사 결과 최씨는 남편의 강압에 못 이겨 범행에 일부 가담한 것으로 파악됐으며, 살인이 아닌 사체유기 혐의만 적용됐기 때문이다.

숨진 장모는 혼인 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸 최씨를 보호하기 위해 좁은 신혼 원룸에서 함께 생활해왔으며, 지난 2월부터 사위의 지속적인 폭행에 노출돼 온 것으로 밝혀졌다.

경찰은 9일 오전 존속살해∙시체유기∙상해 등 혐의로 사망한 여성 사위 조씨를, 시체 유기 혐의로 조씨 부인 최씨를 각각 검찰에 구속 송치할 예정이다.

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