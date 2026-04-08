콜린슨, 한국 시장 맞춤형 '라운지키 패스 솔루션' 신한카드 앱 통해 국내 첫 제공

사진 제공=콜린슨 인터내셔널

프라이어리티 패스(Priority Pass)를 운영하는 콜린슨 인터내셔널(Collinson International)이 한국 시장에 맞춰 한층 강화된 '라운지키 패스(LoungeKey Pass) 솔루션'을 8일 선보였다.

콜린슨 인터내셔널이 제공하는 라운지키 패스는 카드사 고객들이 추가 가입이나 실물 카드 없이 이용할 수 있는 디지털 바우처 형태의 공항 혜택 서비스다. 카드사 고객들은 1회 이용권 형태로 제공되는 디지털 패스를 통해 전 세계 832개 이상 공항에서 운영되는 1,800개 이상의 공항 라운지와 웰니스 시설, 수면 캡슐, 공항 내 다이닝 등 다양한 여행 경험 서비스를 이용할 수 있다.

국내 카드사들은 라운지키 패스 솔루션을 모바일 뱅킹 앱 등 기존의 디지털 플랫폼에 연동해 프리미엄 공항 라운지 이용과 다양한 여행 경험 혜택을 고객들에게 제공하는 리워드 프로그램으로 활용할 수 있다. 이를 통해 고객 혜택을 높이고 카드 사용 확대를 유도할 수 있다.

이번 솔루션 강화는 여행 혜택에 대한 국내 소비자들의 높은 관심을 반영한 것이다. 콜린슨 인터내셔널의 조사에 따르면 국내 카드 사용자 가운데 44%는 결제 카드에서 제공되는 여행 혜택을 통해 보상을 받는다고 느꼈고, 47%는 더 특별한 대우를 받는다고 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 91%는 여행 혜택이나 리워드가 제공되는 카드라면 일상 소비에서도 해당 카드를 더 자주 사용할 가능성이 높다고 답했다.

특히 공항 라운지 이용은 국내 소비자들이 중요하게 여기는 대표적인 여행 혜택 가운데 하나로 나타났다. 조사에 따르면 여행객의 80%가 공항 라운지를 이용한 경험이 있었고, 56%는 결제 카드로 제공되는 라운지 이용 혜택이 공항 이용 경험 전반을 향상시켰다고 응답했다.

한국 시장에 맞춰 설계된 라운지키 패스는 글로벌 공항 경험 프로그램인 프라이어리티 패스와 상호 보완적으로 운영된다. 카드사는 카드 이용 실적, 로열티 포인트, 일정 금액 이상 사용 기준 등에 따라 공항 라운지 이용 혜택을 리워드 형태로 제공할 수 있어 카드 사용과 거래 규모 확대를 유도할 수 있다.

이안 리(Ian Lee) 콜린슨 인터내셔널 북아시아 지역 상무이사는 “한국 소비자들은 여행을 중요한 가치로 여기고 편리한 프리미엄 여행 경험에 기꺼이 지출하는 경향이 있다”라며 “강화된 라운지키 패스 솔루션은 한국 카드사들이 카드 상품 경쟁력을 높이고 고객 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

콜린슨 인터내셔널의 라운지키 패스는 신한카드가 국내 카드사 가운데 처음으로 도입해, 올해 3월부터 고객들에게 혜택을 제공하고 있다. 신한카드의 라운지키 패스 이용 대상 고객은 ‘신한 SOL페이’ 앱을 통해 전 세계 1,800개 이상의 공항 라운지와 다양한 여행 경험 서비스를 이용할 수 있다. QR코드를 이용해 간편하게 입장할 수 있고 앱에서 라운지 이용 내역을 직접 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 “국내 카드사 가운데 처음으로 신한 SOL페이 앱에 강화된 라운지키 패스 솔루션을 도입하고 콜린슨 인터내셔널과 협력하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”라며 “이번 협력을 통해 고객에게 제공하는 여행 경험을 한층 강화하고 고객이 기대하는 신한카드만의 차별화된 가치와 서비스를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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