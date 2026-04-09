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조국 “쉬운 곳 선택 안 해”… 다음주 출마지 발표 [6·3 지방선거]

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박유빈 기자 yb@segye.com

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추미애 지역구 경기 하남 물망
재보선 출마지역에 관심 쏠려

정청래 “하정우수석에 곧 출마 요청”

조국혁신당 조국(사진) 대표가 8일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마 가능 지역으로 경기 하남시를 직접 언급했다. 더불어민주당 추미애 의원이 전날 경기도지사 후보로 확정되면서, 추 의원 지역구인 경기 하남갑이 보궐선거 지역이 될 가능성이 커진 상황이다. 조 대표가 하남갑 출마 가능성을 공개적으로 띄우면서 재보선 판도에도 변화가 예상된다.

 

조국 조국혁신당 대표가 8일 대구 동구 신암동 6·3 지방선거 정한숙 대구 동구청장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴스1
조국 조국혁신당 대표가 8일 대구 동구 신암동 6·3 지방선거 정한숙 대구 동구청장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴스1

조 대표는 이날 경남 창원시를 방문한 자리에서 “제가 어느 지역에 가든 험지일 것”이라며 하남시를 직접 거론했다. 조 대표는 “검찰개혁 동지였던 추 전 법무부 장관이 민주당 경기지사 후보가 됐다”며 “경기 하남시(갑)가 빌 것으로 예상되는데 추 (전) 장관이 거물 정치인이고, 당시(22대 총선) 5선인데 하남에서 1%포인트 차로 이겼다”고 말했다. 그러면서 “저는 모든 지역이 험지라고 생각하고 준비하고 있다”고 덧붙였다. 조 대표는 15일쯤 출마 선언을 할 예정이다. 조 대표의 잠재적 출마지로는 그동안 고향인 부산과 광주, 수도권 등이 두루 거론돼 왔다. 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원의 지역구 부산 북갑, 재선거 지역인 경기 평택을도 여기에 포함됐다.

 

민주당 양문석 전 의원이 의원직을 잃으며 양 전 의원 지역구인 경기 안산갑 재선거도 당내 경쟁이 치열해지고 있다. 양 전 의원은 이재명 대통령 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장에게 재선거 출마를 요청했다. 또 다른 친명(친이재명)계 대표인사로 꼽히는 김남국 대변인도 9일 출마 기자회견을 예정했다.

 

민주당 정청래 대표는 부산 북갑 보궐선거에 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석 차출 가능성을 공개적으로 밝혔다. 정 대표는 “당에서 공식적, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것”이라고 했다.


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