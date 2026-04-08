휴전발효 시점 혼선에… 곳곳서 공습 경보 [美·이란 2주 휴전]

미국과 이란이 2주간 휴전에 전격 합의한 뒤에도 발효 시점을 두고 혼선이 빚어지면서 중동 지역 곳곳에 미사일과 드론 공격이 끊이지 않았다.



미 CNN방송 등에 따르면 7일(현지시간) 휴전 발표 후 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE) 군 당국은 각각 미사일 및 드론 위협을 요격 중이라며 엑스(X)를 통해 밝혔다. 이 공격으로 UAE 하브샨 가스 시설에서 화재가 발생했다.

공습당한 테헤란·이스라엘 상공 이란이 쏜 로켓 이란 수도 테헤란에서 7일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습으로 연기가 치솟고 있다. 오른쪽 사진은 다음 날 새벽 이스라엘 네타냐 상공에서 이란이 발사한 로켓이 궤적을 그리며 떨어지는 모습. 미국·이스라엘과 이란은 ‘2주간 휴전’ 발표 직전과 직후에도 공격을 이어갔다. 테헤란·네타냐=AFP연합뉴스

바레인 내무부는 미사일 경보가 울리고 있다며 주민들에게 안전한 곳으로 대피하라고 권고했다. 사우디아라비아 당국도 공군 기지 인근 알카르지 지역에 잠재적 위험에 대한 조기 경보를 발령했다. 이스라엘군은 이란에서 여러 차례 발사된 미사일을 확인했으며, 요격 대응 중이라고 발표했다. 동시에 이스라엘도 이란 내 공습을 수행 중이라고 이스라엘군 대변인은 밝혔다.



휴전 발효 시점이 공개되지 않아 양측 공격이 계속된 것으로 보인다. 이란 국영 IRIB 방송은 도널드 트럼프 미국 대통령 발표 약 2시간 후에 이란 최고 지도자 모즈타바 하메네이가 모든 군부대에 사격 중지 명령을 내렸다고 보도했다. CNN은 이란이 전쟁 기간 각 지역 군 사령관들이 미리 정해진 목표 목록에 따라 일정 수준의 자율성을 가지고 작전을 수행하는 분산형 방어 전략을 써왔는데, 이 때문에 명령이 개별 군부대에 전달되는 데 시간이 걸릴 수 있다고 설명했다.



한편 이라크 내 친(親)이란 민병대 카타이브 헤즈볼라에 납치됐던 미국인 기자 셸리 키틀슨(49)이 이날 일주일 만에 석방됐다고 마코 루비오 미 국무장관이 밝혔다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 키틀슨 석방을 위해 당국에 구금된 카타이브 헤즈볼라 소속 조직원 여러 명이 풀려났다고 전했다. 키틀슨은 이라크를 즉시 출국하는 조건으로 풀려났다.



아프가니스탄, 이라크, 시리아 등지에서 취재 활동을 이어온 키틀슨은 지난달 31일 이라크 수도 바그다드에서 사복 차림의 남성 4명에게 납치된 것으로 알려졌다. 이는 지난 2월28일 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 발발한 뒤 미국 언론인이 친이란 세력에 납치된 첫 사례다.



키틀슨을 납치한 카타이브 헤즈볼라는 이란 이슬람혁명수비대 정예군인 쿠드스군과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 이들은 이라크 민병대 중에서도 미국과 이스라엘의 이란 전쟁에 대한 보복 공격을 주도하고 있다. 이라크와 인접 국가에 있는 미국 목표물을 겨냥해 거의 매일 로켓과 드론 공격을 감행했다. 바그다드 주재 미국 대사관에 대한 미사일 공격 또한 자신들의 소행이라고 주장했다. 이라크와 시리아의 미군 기지를 오래전부터 공격해 미국은 이미 카타이브 헤즈볼라를 2009년 외국 테러조직으로 지정했다.



카타이브 헤즈볼라는 키틀슨이 ‘이라크 내 민병대에 대한 정보를 미국 외교관에게 넘겼다’고 말하는 영상도 공개했다. 해당 영상은 심하게 편집된 상태여서 강요에 의해 제작됐을 가능성이 제기된다.

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