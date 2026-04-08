美 동맹이자 이슬람 형제국… 파키스탄 중재 통했다 [美·이란 2주 휴전]

미국·이스라엘의 이란 공습으로 중동 전쟁이 시작 38일 만에 임시 휴전이라는 출구가 마련된 데는 파키스탄 등 주변국들의 중재와 이란의 주요 동맹국인 중국이 막판 설득에 나선 것이 사태 해결에 주효했다는 분석이 나온다.

2주 휴전 제안한 샤리프 파키스탄 총리셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 중국을 방문해 베이징 댜오위타이 국빈관에서 이야기하고 있다. 파키스탄은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 이후 양측 사이의 중재국 역할을 하고 있다. 세계일보 자료사진

7일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 이란 당국자 3명을 인용해 파키스탄이 양측에 2주간의 휴전과 호르무즈해협 통항 보장 등의 내용을 담은 중재안을 제안했다고 전했다. 보도에 따르면 파키스탄이 중재에 나선 상황에서 중국 역시 이란 측에 ‘유연성을 발휘한 긴장 완화’를 촉구하면서 막판 협상 수용을 강하게 요구했다. 중국은 도널드 트럼프 미 대통령의 경고대로 미군이 이란의 에너지 시설과 인프라를 타격할 경우 발생할 경제적 파장을 강조한 것으로 전해졌다.



이는 전쟁이 길어지면 중국의 에너지 안보에도 직접적인 타격을 줄 수 있다는 판단이 반영된 것으로 보인다. 시장조사업체 케플러에 따르면 지난해 중국은 이란이 선적한 원유의 80% 이상을 수입했다.



중국은 최근 전쟁 국면에서 파키스탄과 함께 ‘중동 평화 5대 이니셔티브’를 발표하며 중재 행보에 나섰다. 이니셔티브에는 △적대 행위 즉각 중단 △조속한 대화 개시 △민간 및 비군사 목표 보호 △호르무즈해협 등 주요 항로 안전 보장 △유엔 헌장 권위 유지 등이 포함됐는데, 이번 중재안과도 겹치는 부분이 적지 않다.



중재국으로 핵심 역할을 한 파키스탄의 존재감도 국제사회에서 주목받고 있다. 파키스탄은 중동 전쟁이 이어지던 지난달 하순부터 본격적인 중재국 역할을 자처했다. 파키스탄 정부 실세로 평가받는 아심 무니르 국방군 총사령관이 지난달 22일 트럼프 대통령과 전화통화를 했고, 이튿날에는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 마수드 페제시키안 이란 대통령과 통화했다. 이어 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 자국의 중재로 미국과 이란이 간접 대화를 하고 있다고 공식적으로 밝히기도 했다.

미국과 이스라엘의 공습 이후 이란 테헤란 남동부의 한 산업 지역에서 검은 연기 기둥이 솟아오르고 있다. UPI연합뉴스

과거 미국과 이란의 협상은 주로 오만이나 카타르 등 중동 국가가 주선했지만, 이번에는 카타르와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 미군 기지가 있는 중동 국가들이 이란의 보복 공격을 받으며 직접 중재에 나설 수 없는 상황이 됐다. 이에 미국의 동맹국이지만 미군 기지가 없어 이란의 공격을 받지 않았고, 이란과 인접국이자 이슬람 형제국인 파키스탄이 나선 것으로 보인다.



국제사회는 일단 포성이 멎었다는 데 긍정적인 평가를 내렸다. 기하라 미노루 일본 관방장관은 8일 기자회견에서 미·이란 양측의 휴전 발표를 인지하고 있다며 “긍정적 움직임”이라고 밝힌 뒤 “중요한 것은 호르무즈해협의 항행 안전 확보를 비롯한 사태 안정이 실제로 이뤄지는 것이다. 최종 합의에 조속히 이르기를 기대한다”고 말했다.



안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 휴전을 환영하며 “중동의 지속적이고 포괄적인 평화를 위한 계기가 돼야 한다”고 밝혔다. 또 모든 당사국이 국제법을 준수하고 휴전 조건을 이행할 것을 촉구했다. 이날 영국 가디언에 따르면 앤서니 앨버니지 호주 총리는 휴전 소식이 “매우 긍정적”이라면서도 트럼프 대통령이 민간 시설 파괴를 위협한 것은 적절하지 않다고 지적했다.

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